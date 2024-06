TP.HCM siết quản lý trật tự xây dựng với nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có mật độ người ở cao

04/06/2024 6:46 AM (GMT+7)

Ngày 3/6, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo UBND TP.HCM vừa chỉ đạo về tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.



Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định pháp luật đối với công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chất lượng công trình, trật tự xây dựng.

TP.HCM sẽ quản lý chặt việc cấp phép xây dựng với nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có mật độ người ở cao. Ảnh: C.Hoàng

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng sau khi xây dựng hoàn thành thì thực hiện bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ; Kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu uyệt đối không để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý kịp thời, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn và đời sống của người dân.

Công an TP.HCM được giao thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy công trình, đảm bảo thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn.