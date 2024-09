TP.HCM trình diễn pháo hoa, sẽ có mưa hay không?

Theo cơ quan dự báo, hôm nay (2/9) TP.HCM tiếp tục có mưa, mưa rào ở diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to (mưa chủ yếu vào lúc trưa đến chiều, chiều tối). Buổi sáng Thành phố nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Tại các tỉnh Nam Bộ, thời tiết chủ yếu nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tối nay TP.HCM bắn pháo hoa ở hai điểm. Ảnh tư liệu: Tiến Nguyễn

Mưa lớn ở TP.HCM và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Từ sáng sớm 2/9 đến 4/9, lượng mưa phổ biến trên toàn khu vực từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Sau ngày 4/9, mưa giảm, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Hôm nay TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ Quốc khánh 2/9. Thời tiết xấu có thể gây ảnh hưởng đến một số hoạt động ngoài trời như: bắn pháo hoa; Chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM trên sông Sài Gòn…

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, dịp Lễ Quốc khánh năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa lúc 21 giờ đến 21 giờ 15. Điểm bắn tầm cao tại công viên nóc hầm Thủ Thiêm và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.