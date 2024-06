TP.HCM xuất hiện mưa đá, chuyên gia lý giải nguyên nhân

Hôm qua (14/6) trong cơn mưa lớn tại TP.HCM xuất hiện kèm mưa đá. Theo chuyên gia thời tiết, mưa đá xuất hiện ở TP.HCM và Nam Bộ là hiện tượng bất thường, khả năng có mưa đá và giông lốc trong những ngày tới rất cao.

TP.HCM xuất hiện mưa đá hôm qua. Ảnh: MXH

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, mưa đá xuất hiện tại TP.HCM và khu vực lân cận do sau nhiều ngày không mưa, hơi nước tích tụ nhiều trên những khối mây dông ở độ cao khoảng 6.000m so với mặt đất. Trên đỉnh mây cao, nhiệt độ sẽ rất thấp có thể âm 20-30 độ C, những hạt hơi nước chuyển động đối lưu liên kết với nhau hình thành nước đá lớn rồi rơi xuống đất.

Chuyên gia thời tiết cho biết thêm, TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ cũng từng có mưa đá xuất hiện nhưng tần suất và kích thước đá ít hơn so với miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên (với địa hình có sườn đồi núi, dễ hình thành mưa đá hơn). Nam Bộ đang ở thời kỳ đầu mùa mưa, khi trời oi bức dữ đội thì khả năng có mưa đá hoặc giông lốc sau đó rất cao.

Mưa đá là hiện tượng thời tiết bất thường, nhất là đối với miền Nam, trong đó có TP.HCM. Đây là dấu hiệu của biến đổi khí hậu, với các dạng thời tiết cực đoan như: giông lốc, mưa đá, vòi rồng, đặc biệt là sét và gió giật...

Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM thỉnh thoảng có xuất hiện mưa đá, hiếm xảy ra, nhưng hàng năm cũng vẫn xuất hiện 1-2 trận.

"Mưa đá rất nguy hiểm, nếu kích thước hạt nhỏ thì ít nguy hiểm, nhưng nếu kích thước lớn, gây thủng mái tôn, làm dập nát cây hoa màu, bể kính nhà cửa, bể kính ô tô... Nếu hạt mưa đá to rơi vào người thì rất nguy hiểm, gây thương tích", ông Quyết cảnh báo.

Cơn mưa lớn chiều qua tại TP.HCM khiến một số cây xanh bật gốc. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến ngày 20/6, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam chi phối khu vực Nam bộ có cường độ trung bình kéo dài trong suốt thời gian này và có xu hướng hoạt động lên cao dần.

Trong 10 ngày giữa tháng 6 (từ ngày 11 đến 20/6), rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ suy yếu dần. Gió mùa Tây Nam chi phối khu vực Nam bộ có cường độ trung bình kéo dài trong suốt 10 ngày tới và có xu hướng hoạt động lên cao dần.

Đến khoảng ngày 17/6, gió Tây Nam lên đến tầng cao 6000m. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây. Khoảng từ ngày 12 - 13/6 suy yếu và rút dần ra phía Đông và nâng trục lên phía Bắc.