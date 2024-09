Trái phiếu 'đè' Bất động sản Nhật Quang, Techcombank không thu được nợ

Dữ liệu liên quan lô này cho thấy Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã sàn HoSE: TCB) nắm giữ 76,744%, tương đương 1.650 tỷ đồng, trong số tiền gốc 2.150 tỷ đồng. Nữ doanh nhân Bùi Thị Hải Hà nắm giữ 23,256%, tương đương 500 tỷ đồng.

Bà Hà cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Supreme (góp 117,35 tỷ đồng, tương đương 15% vốn điều lệ); công ty là chủ của khu đất HH1 rộng gần 9.000 m2 ở Khu đô thị Ba Son, Quận 1, TP.HCM. Bà hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Supreme.

Theo thông báo định kỳ về tình hình thanh toán gốc, Bất động sản Nhật Quang phải thanh toán 2.150 tỷ đồng tiền gốc và 428,4 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu NQRB2124001 vào ngày 22/1/2024.

Theo thông tin doanh nghiệp, Bất động sản Nhật Quang có địa chỉ hiện nay tại lầu 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM.

Do không thực hiện đúng các nghĩa vụ về cung cấp thông tin, Nhật Quang bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trong tháng 8/2024 với số tiền phạt 92,5 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Bất động sản Nhật Quang đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu 6 tháng năm 2023.

Ngoài ra, Bất động sản Nhật Quang gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022, Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 06 tháng năm 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2023.

Bất động sản Nhật Quang thành lập ngày 27/10/2014 với địa chỉ trụ sở chính tại Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM (năm 2014, Quận 2 chưa nhập vào TP.Thủ Đức như hiện nay. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, với cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản Sài Gòn Star (49%), Nguyễn Thị Minh Hải (25,5%) và Đỗ Phương Nam (25,5%).



Bất động sản Nhật Quang đã nhiều lần thay đổi trụ sở và người đại diện pháp luật. Gần nhất, tháng 12/2020, công ty chuyển trụ sở sang Lầu 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3. Người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Hứa Kiến Quốc (sinh năm 1988). Thành viên HĐQT gồm ông Tăng Quảng Phát (sinh năm 1959), bà Nguyễn Thị Minh Hải (sinh năm 1981).

Cùng thời điểm đó, Nhật Quang tăng vốn điều lệ lên thành 1.950 tỷ đồng.

Tình hình thanh toán trái phiếu đã phát hành của BĐS Nhật Quang kéo dài vì dòng tiền khó khăn. Ảnh minh họa

Đầu năm 2024, sàn HNX công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của Bất động sản Nhật Quang, với số lỗ lên tới 5.573 tỷ đồng, so với năm 2021 lỗ hơn 267 tỷ đồng. Khoản lỗ nghìn tỷ đã "ăn mòn" vốn chủ khiến khoản này âm gần 4.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2022.

Tháng 2/2024, Bất động sản Nhật Quang công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc đối với lô trái phiếu doanh nghiệp NQRB2124001 với tổng giá trị 2.150 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 20/1/2024, lãi suất được công bố là 11%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – công ty con của Techcombank.

Đến ngày thanh toán theo kế hoạch (22/1/2024), Nhật Quang chưa thực hiện thanh toán gốc. Lý do chậm thanh toán được đưa ra là tổ chức phát hành chưa thu xếp đủ nguồn tài chính. Doanh nghiệp cũng không thông tin về ngày sẽ thanh toán.

Lô trái phiếu NQRB2124001 của Bất động sản Nhật Quang có tài sản bảo đảm là các tài sản phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, thoả thuận nhận chuyển nhượng một phần tài sản thuộc dự án The Spirit of Saigon, do Công ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư; các tài sản liên quan đến một phần của dự án The Spirit of Saigon.

The Spirit of Saigon là dự án khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao đối diện chợ Bến Thành (Quận 1), nằm tại vị trí đắc địa thuộc trung tâm thành phố, ngay khu tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, và Calmette.

Hình phối cảnh dự án bất động sản The Spirit of Saigon tại khu tứ giác Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Ảnh tư liệu

Để triển khai dự án này, năm 2020, Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 - 5 năm để huy động vốn. Do khó khăn về dòng tiền, Saigon Glory đã nhiều lần chậm thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Đối với Techcombank, ngoài vai trò là đồng trái chủ trong lô trái phiếu NQRB2124001 của Bất động sản Nhật Quang, ngân hàng này còn có mối quan hệ tín dụng với Nhật Quang, với tài sản bảo đảm liên quan đến dự án The Spirit of Saigon.

Cũng liên quan đến dự án The Spirit of Saigon, Techcombank còn là trái chủ nắm giữ 100% lô trái phiếu trị giá 1.900 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon. Smart Dragon cũng chưa thanh toán được gốc trái phiếu cho Techcombank dù lô này đã đáo hạn ngày 22/1/2024.

Vào năm 2021, Smart Dragon và Bất động sản Nhật Quang phát hành 2 lô trái phiếu ký hiệu SMDB2124001 và NQRB2124001 có tổng giá trị 4.050 tỷ đồng để đặt cọc mua khu khách sạn, văn phòng và thương mại của dự án The Spirit of Saigon.

Smart Dragon và Bất động sản Nhật Quang đã ký các thoả thuận đặt cọc mua dự án The Spirit of Saigon với chủ đầu tư (Saigon Glory) vào ngày 31/12/2020 nhưng các hợp đồng mua bán này đã không được tiến hành thành công.

