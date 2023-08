Trống 50% phòng khách sạn ở Đà Lạt giữa cao điểm 2/9

Hầu hết các khách sạn trên đường Hà Huy Tập đều còn phòng trống

Ngày 31/8, ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - cho biết, đến sáng nay tỷ lệ phòng khách sạn được du khách đặt để nghỉ trong dịp lễ 2/9 mới đạt từ 50-55%.

Dạo một vòng quanh các phố khách sạn ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt, có thể thấy rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay treo bảng “Còn phòng”. Ở phố khách sạn trên đường Hà Huy Tập (phường 3) hầu hết các khách sạn đều còn phòng trống.

Ngay đến những khách sạn được xếp hạng sao, thường có tỷ lệ khai thác buồng phòng từ 85-95% vào các dịp lễ trước thì nay chỉ có trên dưới 55%.

Nhiều khách sạn hạng sao treo bảng "còn phòng".

Một số chủ khách sạn trên các tuyến phố Hà Huy Tập, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu cho hay, giá được chào bán trên mạng xã hội zalo, facebook hay các trang bán hàng trực tuyến như Agoda, Booking trong 4 ngày của dịp lễ 2/9 này chỉ bằng với giá những ngày bình thường trong tuần.

Thế nhưng hiện các khách sạn vẫn trống gần 50% số phòng.

Ở vùng ven TP Đà Lạt, số phòng trống của các khách sạn, nhà nghỉ, homestay còn nhiều hơn. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, chủ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng trên đường Thánh Mẫu (phường 8), trong số 2 căn biệt thự dùng làm dịch vụ lưu trú, chỉ 1 biệt thự có khách đặt phòng vào các ngày 2 và 3/9.

Nhiều khách sạn gần hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt cũng thưa vắng khách.

Công suất khai thác buồng phòng của cơ sở lưu trú này ước chỉ đạt xấp xỉ 50% trong dịp lễ 2/9. Ngoại trừ thời gian xảy ra dịch COVID-19, đây là dịp lễ thưa vắng du khách nhất từ trước đến nay.



Tương tự, chủ tổ hợp cà phê, nhà hàng, khách sạn Mộc Trà Farm (thôn Đất Làng, xã Xuân Trường) cho biết, ngày nghỉ lễ đã cận kề nhưng chỉ có duy nhất ngày 2/9 là kín khách, còn những ngày khác rất vắng vẻ. Trong khi, dịp lễ 2/9 năm ngoái, khách đặt cọc để thuê phòng trước cả tháng.

Giá buồng phòng ở đa số các khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Lạt chỉ khoảng trên dưới 500 ngàn đồng/phòng/1 giường đơn và từ 600.000 - 800.000 đồng/phòng/2 giường.

“Để du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ, TP Đà Lạt thành lập 2 đoàn kiểm tra trong dịp 2/9. UBND thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhắc nhở chủ các nhà hàng, khách sạn… niêm yết giá đúng quy định, không chèo kéo làm phiền du khách”, ông Lê Anh Kiệt chia sẻ.

Theo Tiền phong