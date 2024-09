Trước khi có chủ mới, Saigon Glory gom về 'hàng' gì?

Saigon Glory liên tục mua lại trái phiếu trước hạn

Dữ liệu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng nửa tháng gần đây, Công ty TNHH Saigon Glory liên tục chi tiền mua lại một phần các lô trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, thông tin đăng lên ngày 12/9, Saigon Glory chi 3,5 tỷ đồng mua lại một phần trái phiếu của 2 mã SGL-2020.07 VÀ SGL-2020.08.

Đến ngày 23/9, Saigon Glory cũng chi 148,2 tỷ đồng mua lại một phần trái phiếu 148,25 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã SGL-2020.01.

Sau đó, thông tin đăng lên ngày 26/9, Saigon Glory chi thêm gần 150 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn của 3 mã SGL-2020.01, SGL-2020.02 và SGL-2020.04.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 12/9-26/9, Saigon Glory đã mua hơn 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Các giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn của Saigon Glory. Nguồn: HNX.

Tại thông tin đăng lên ngày 27/9, Saigon Glory đã mua lại trái phiếu trước hạn của 4 mã SGL-2020.03, SGL-2020.06, SGL-2020.07 và SGL-2020.08 với tổng giá trị là gần 150 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty TNHH Saigon Glory đã thực hiện mua lại trước hạn đối với 7/10 lô trái phiếu đang lưu hành trong giai đoạn từ 12/9 - 27/9 với tổng số tiền khoảng 452 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh Saigon Glory sắp đổi chủ.

Saigon Glory sắp 'về tay' chủ mới

Cụ thể, Tập đoàn Bitexco đã công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Saigon Glory là chủ dự án The Spirit of Saigon với tổng đầu tư 14.400 tỷ đồng.

Tập đoàn Bitexco trước đây là chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon. Vào tháng 7/2018, Bitexco thành lập công ty con là Công ty TNHH Saigon Glory và chuyển nhượng dự án Spirit of Saigon cho pháp nhân này.

Được biết, trước đây, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Saigon Glory đã được thế chấp cho Techcombank làm tài sản đảm bảo cho 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, do Saigon Glory phát hành. Các lô trái phiếu này sẽ đáo hạn từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2026, và theo thông báo, việc chuyển nhượng không gây ra bất kỳ rủi ro nào cho người sở hữu trái phiếu.



Dự án Spirit của Công ty Saigon Glory nằm tại vị trí đắc địa ở TP.HCM: Khu tứ giác Bến Thành. Ảnh TL

Bitexco cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi và gốc cho 10 lô trái phiếu từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 12/6/2025, bao gồm cả khoản lãi của kỳ hạn ngày 18/6/2025. Sau đó, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Công ty Phương Đông Hà Nội) sẽ tiếp quản và đảm nhận việc thanh toán các khoản gốc và lãi còn lại sau thời điểm này.

Saigon Glory, được thành lập vào tháng 6/2018 là chủ đầu tư của dự án The Spirit of Saigon – một dự án phức hợp quy mô lớn nằm tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (Quận 1, TP HCM). Dự án này nằm trên khu đất rộng 8.600 m² với vị trí đắc địa, tiếp giáp bốn con đường lớn là Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính.

Dự án The Spirit of Saigon bao gồm hai tòa tháp với chiều cao lần lượt là 46 và 55 tầng, trong đó có 214 căn hộ cao cấp và 250 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn 6 sao. Tổng chi phí phát triển của dự án ước tính lên tới 14.400 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành phần móng vào giai đoạn 2012-2013, dự án đã tạm ngừng thi công. Tuy nhiên, vào giữa năm 2020, quá trình xây dựng đã được tái khởi động và các tầng tháp dần được hoàn thiện. Đây cũng là thời điểm mà Saigon Glory đã tích cực huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu để đảm bảo tiến độ dự án.