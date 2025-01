TTCK có tuần giao dịch ảm đạm, vẫn kỳ vọng sớm được nâng hạng

Tuần giao dịch ảm đảm của TTCK Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch ảm đảm. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đi kèm thanh khoản nhiều phiên về mức thấp nhất hơn 1 năm qua khiến chỉ số VN index "phá" đáy ngắn hạn 1.240 điểm. Kết tuần, VN-Index về mốc 1.230,48 điểm, tương ứng giảm 24 điểm so với tuần trước đó.

Ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán Pinetree nhận định: VN-Index đang ở gần vùng hỗ trợ cứng 1.200-1.210 điểm nên khả năng cao trong tuần tới, thị trường sẽ có nhịp hồi kỹ thuật. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, VN-Index cũng rất khó thủng mốc 1.180 điểm – vùng đáy của năm 2024. Một điều tích cực trong diễn biến tuần qua đó là sự trở lại của các nhà đầu tư tổ chức trong nước (quỹ và các công ty chứng khoán). Chuyên gia Pinetree kỳ vọng đây là dòng tiền thông minh giúp thị trường không giảm quá sâu trong thời gian tới.

Về thanh khoản, thông thường hàng năm trước Tết âm lịch, thanh khoản của thị trường hay giảm so với bình quân do “tâm lý” phòng tránh rủi ro về thông tin bất lợi từ thế giới trong khi thị trường nghỉ giao dịch trong Tết. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị chuyên gia từ Pinetree cho biết nguyên nhân chủ yếu là dòng tiền nội đang bị "vắt kiệt" do khối ngoại bán ròng cũng như các đợt phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trong 2 năm qua.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Dragon Capital lại đưa ra kỳ vọng chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng trong quý 3/2025.

Tại sự kiện Investor Day 2025 do Dragon Capital tổ chức, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc đầu tư Dragon Capital nhận định: Sang năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu GDP đạt mức tăng trưởng hai chữ số, trong đó tiêu dùng nội địa và đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng chính.

Nhìn lại các thời kỳ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam, các giai đoạn tăng trưởng mạnh thường phải đi kèm với hiệu quả đầu tư cao. Bài học giai đoạn “hoá rồng” từ các nước có tăng trưởng GDP trên 10% như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc chỉ có ICOR 3-4. Hiện ICOR của Việt Nam ở mức 5-6 và chúng ta phải giảm về 2-4 thì mới có thể đạt mức tăng trưởng cao như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính thông qua số hoá rất tích cực. Việc tái cơ cấu bộ máy nhà nước dẫn lối cải cách, nâng tầm hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhìn chung, chuyên gia Dragon Capital kỳ vọng đầu tư công sẽ đột phá trong nửa cuối 2025, qua đó dẫn dắt dòng vốn đầu tư kinh tế tư nhân vốn chững lại trong 3 năm qua. Nếu niềm tin của khối doanh nghiệp tư nhân cao thì câu chuyện tăng trưởng kinh tế hai con số không khó.

Thứ ba, tiêu dùng dù phục hồi vững chắc, song cần một cú hích để bùng nổ. Nếu muốn tăng trưởng Nếu tăng trưởng 10-12% tiêu dùng cộng thêm tăng trưởng đầu tư thì GDP tăng trưởng hai con số không phải vấn đề không tưởng.

70% khả năng thị trường sẽ được nâng hạng vào tháng 3/2025

Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp năm 2025 cũng được đánh giá tích cực. Trong kịch bản cơ sở, kinh tế toàn cầu giảm tốc nhưng tránh được suy thoái, các vướng mắc trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam được tháo gỡ, giúp ngân hàng tự tin giải ngân tín dụng, từ đó tiêu dùng cá nhân cải thiện, lợi nhuận doanh nghiệp có thể tăng 15-17%.

Thêm vào đó, định giá chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng nâng hạng thị trường. Cuối năm 2025, lợi nhuận kỳ vọng có thể đưa PER về mức -1 độ lệch chuẩn so với trung bình 10 năm. Chỉ số PBR dự phóng năm 2025 cũng ở vùng thấp nhất trong 10 năm. Bất cứ lúc nào thị trường về vùng đáy này thì mua vào khó mất tiền. Với mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng, chuyên gia cho rằng định giá thị trường đang ở mức khá hấp dẫn.

Trong bối cảnh hiện tại, khả năng thị trường chứng khoán được FTSE Russell nâng hạng và đưa vào nhóm thị trường mới nổi hiện đã lên rất cao. Theo dự báo của Giám đốc Dragon Capital, 70% khả năng thị trường sẽ được nâng hạng vào tháng 3/2025. Với 9 tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán mà Russell đưa ra, Việt Nam chỉ còn chưa đáp ứng được 2 tiêu chí, bao gồm thanh toán bù trừ và chu kỳ thanh toán (DvP).

Hệ thống KRX năm ngoái khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng, nhưng kỳ vọng năm nay sẽ có bước tiến mới. KRX có hệ thống thanh toán bù trừ sẽ là nền tảng để phát triển nhiều sản phẩm mới như thanh toán bù trừ, giao dịch trong ngày và là tiền đề cực lớn giúp khả năng nâng hạng MSCI cao hơn.

"Với kỳ vọng cao vào tăng trưởng và các chuyển động trong nền kinh tế, chu kì bứt phá, một chu kì đầu tư mạnh mẽ đang dần hiện hữu", ông Lê Anh Tuấn dự báo.