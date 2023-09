Từ chuyến thăm của Tổng thống Biden, cơ hội đón thêm nhiều "đại bàng" FDI

07/09/2023 6:29 AM (GMT+7)

07/09/2023 6:29 AM (GMT+7)

“Đây là tin đáng chú ý và hoàn toàn phù hợp với chính sách của Chính phủ Việt Nam… Các công ty nước ngoài đã và đang vội vã đến Việt Nam trong nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng”, ông Lewis viết trên website của ECV từ Texas.

David Lewis, Chủ tịch Energy Capital Vietnam, tại một sự kiện ở Mỹ.

“Những người bạn của chúng tôi tại công ty SaigonTel đã tham gia quá trình di chuyển các nhà máy của nhiều công ty lớn. Các tập đoàn như Samsung, LG, Apple, Nike và các công ty quốc tế khác gồm Panasonic, Yamaha, Bosch, GE và HP đã chuyển rất nhiều hoạt động sản xuất sang Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển ở các nơi tại Việt Nam”.

Ông Lewis viết tiếp: “Việc nâng tầm quan hệ với Mỹ và chính sách tập trung vào phát triển công nghệ cao của Việt Nam, đặc biệt liên quan đến chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo AI, cho thấy Việt Nam không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo”.

Chủ tịch của ECV cũng đánh giá cao việc Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0 (Net zero) vào năm 2050. Quá trình này ưu tiên cho năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối biomass và hydro xanh, cũng như sản xuất xanh và phát triển kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.

ECV là một công ty cổ phần chuyên về phát triển các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng (gồm khu công nghiệp xanh). Ngày 25/7/2023 ở Long An, trong lễ công bố quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, ECV ký biên bản ghi nhớ với 4 công ty khác để hợp tác đầu tư tại Long An.

Liên danh 5 bên này – ECV, SaigonTel, Allotrope Partners (Mỹ), Chart Industries (Mỹ), Babcock & Wilcock (Mỹ) – sẽ cùng nhau xây dựng Khu công nghiệp Tân Tập và Khu công nghiệp Nam Tân Tập theo mô hình trung hòa carbon, sử dụng năng lượng tuần hoàn đạt tiêu chuẩn thẩm định chứng nhận khu công nghiệp Net-zero theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ.

Đây là 2 Khu công nghiệp xanh đầu tiên của tỉnh theo quy hoạch công bố ngày 25/7. Theo đó, đến năm 2030, Long An sẽ thành lập mới 17 Khu công nghiệp với diện tích tăng thêm gần 3.200 ha, nâng tổng số Khu công nghiệp toàn tỉnh lên con số 51, với diện tích 12.433 ha.

Long An cũng quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.808 ha; để đến năm 2030, Long An sẽ có 72 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.989 ha.