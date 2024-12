Vì sao nhà đầu tư ngóng chờ cổ phiếu Nvidia trong năm 2025?

Nvidia do CEO Jensen Huang ở vị trí đầu tàu báo cáo doanh thu quý 3/2024 đạt 35,08 tỷ USD so với dự tính 33,13 tỷ USD. Trong đó, doanh thu trong trung tâm dữ liệu tăng trưởng bất ngờ, đạt 30,77 tỷ USD, tăng 112,0% so với cùng kỳ năm ngoái và 17,1% so với quý trước đó, cao hơn 1,95 tỷ USD so với ước tính ban đầu.

Không chỉ dừng lại ở việc là một cái tên “nóng” trên thị trường chứng khoán Mỹ, Nvidia còn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng như vậy. Điều này phản ánh sự bùng nổ trong nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với chip AI do Nvidia cung cấp.

Tại Hà Nội ngày 5/12/2024, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố hợp tác giữa Việt Nam và Nvidia về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo có tên VRDC (Vietnam Research and Development Center), và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Hợp tác này là kết quả của thỏa thuận được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Nvidia trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia. VRDC và Trung tâm Dữ liệu AI sẽ là nền tảng giúp Nvidia cùng các đối tác trong nước thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và triển khai các công nghệ AI tiên tiến.

Nvidia đứng ở vị trí hàng đầu trong AI nhờ vào công nghệ GPU đột phá của mình. GPU (đơn vị xử lý đồ họa) của Nvidia đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tập dữ liệu khổng lồ cần thiết cho việc đào tạo mạng nơ-ron, khiến chúng trở thành điều thiết yếu trong việc phát triển mô hình AI. Khả năng này tiếp tục hỗ trợ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới, thúc đẩy sự chuyển mình mạnh mẽ hướng tới trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (bên trái) vào CEO Jensen Huang của Nvidia tại Hà Nội ngày 5/12/2024. Ảnh: TTXVN

Danh sách khách hàng lớn của Nvidia bao gồm những “ông lớn” như Amazon và Microsoft, những công ty đang đổ tiền đầu tư vào AI để củng cố vị thế trên thị trường. Điều này góp phần củng cố sức mạnh tài chính và sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với Nvidia trong dài hạn.

Quỹ I/O Fund ước tính khối lượng bán ra của chip Blackwell tiên tiến và GPU của Nvidia trong quý 4/2024 có thể nằm trong khoảng từ 150.000 - 200.000, thậm chí tăng gấp 3 lần lên 550.000 trong quý 4/2026. Doanh số GPU Blackwell của Nvidia vào năm 2025 sẽ vượt xa doanh số GPU của Nvidia năm 2023 và 2024 cộng lại.

Theo nhiều nguồn tin, GPU với "siêu" chip Blackwell của Nvidia dự kiến sắp thương mại hóa, có thể đầu năm 2025, và điều này đã khiến nhà đầu tư dự đoán cổ phiếu của Nvidia sẽ tiếp tục tăng 70%.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GPU của Nvidia đang thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực gen và y học cá nhân hóa, mang lại những đột phá tiềm năng trong điều trị và chẩn đoán. Trong lĩnh vực xe tự lái, nền tảng DRIVE của Nvidia đang trở thành xương sống trong nhiều sáng kiến, hứa hẹn các giải pháp vận chuyển an toàn và hiệu quả hơn.

Cũng trong tối 5/12/2024 từ Hà Nội, Nvidia công bố đã mua lại công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe VinBrain, một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) để phát triển một trung tâm thiết kế tương lai lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên không tiết lộ cụ thể giá trị thương vụ.

VinBrain được giới thiệu là công ty tiên phong phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, hiện đang nổi bật với sản phẩm trong mảng bệnh lao và ung thư. VinBrain triển khai các giải pháp này tại hơn 182 bệnh viện ở Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ, Australia... giúp các chuyên gia y tế nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên phạm vi toàn thế giới, các xu hướng trong công nghệ bền vững cũng cho thấy Nvidia đóng vai trò quan trọng. Việc tích hợp GPU của Nvidia trong các trung tâm dữ liệu nhằm giảm tiêu thụ năng lượng thông qua các hiệu quả nâng cao và chiến lược tính toán thông minh, phù hợp với các mục tiêu bền vững toàn cầu.