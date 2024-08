Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em từ 5 đến 15 tuổi mắc các tật khúc xạ

Đại bộ phận trẻ em có nguy cơ bị cận thị

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ mắc tật khúc xạ tại Việt Nam đáng báo động, chủ yếu là nhóm học sinh, sinh viên ở thành phố lớn. Số người mắc tật khúc xạ này tăng mạnh những năm gần đây, cao nhất là Hà Nội và TP.HCM với dự đoán có thể lên tới 50-70% ở học sinh.

Ông Vũ Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (T5G) cho biết chăm sóc sức khỏe trẻ em là một trong những ưu tiên trong chính sách chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của Việt Nam.

Trong đó có vấn đề dinh dưỡng và chăm sóc thị lực. Quyết định 5924 ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 nhấn mạnh việc “tăng tỷ lệ học sinh được tầm soát phát hiện giảm thị lực, được kê đơn kính và được hướng dẫn rèn luyện thị lực”.

“Hội thảo khoa học Nâng cao hiểu biết dinh dưỡng bảo vệ mắt trẻ em Việt Nam” nêu tầm quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ mắt cho trẻ em Việt Nam.

Ông Cường nhấn mạnh: “Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến năm 2025 có đến 90% trẻ em ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cận thị. Nếu giờ đây chúng ta không hành động, thì trong tương lai tuyệt đại bộ phận trẻ em sẽ bị cận thị”.

Tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm, trẻ em tăng nguy cơ bị cận thị

PGS.TS. Phạm Ngọc Đông - Phó giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, theo số liệu ở Bệnh viện Mắt Trung Ương, tại Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 – 15 mắc các tật khúc xạ.

Một khảo sát mới đây tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang có đến 78% các bé độ tuổi 1-5 tuổi đã tiếp xúc thiết bị điện tử từ 3-5h mỗi ngày. Một trong các nguyên nhân gây ra cận thị là do ánh sáng xanh.

Ông Đông thông tin ánh sáng xanh đến từ nhiều nguồn khác nhau như: TV, điện thoại thông minh và màn hình máy tính bảng. Theo nhiều nghiên cứu, mắt trẻ em hấp thụ ánh sáng xanh nhiều hơn người lớn. Việc tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều có thể gây ra mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ, ảnh hưởng đến sự phát triển khúc xạ, trong đó có cận thị.

Là một người có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, bà Bùi Ngọc Mai Khâm - Hiệu trưởng trường Mầm non Măng Non II cho biết: “Sau nhiều năm công tác giáo dục, tôi quan sát thấy học sinh có tỷ lệ cận ngày càng tăng và một trong các nguyên nhân là do trẻ được tiếp xúc thiết bị điện tử ngày một nhiều”.

Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, rất khó để có thể kiểm soát việc các con tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Bà Trinh Phạm – đại diện phụ huynh có con ở lứa tuổi tiểu học chia sẻ nỗi niềm: “Ở góc nhìn của một người mẹ thì việc xem thiết bị điện tử nhiều là không tốt, nhưng trong thời đại này nếu con không tiếp xúc thiết bị điện tử thì sẽ bị lạc hậu về thông tin”.

Làm sao để chăm sóc sức khỏe mắt cho con

Tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Ngọc Đông - Phó giám đốc quản lý, phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, theo số liệu ở Bệnh viện Mắt Trung Ương, tại Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em độ tuổi từ 5 – 15 mắc các tật khúc xạ.

Chia sẻ về khía cạnh dinh dưỡng, TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam bày tỏ: “Về mặt dinh dưỡng, phụ huynh cần lưu ý bổ sung các dưỡng chất có chứa Lutein và Zeaxanthin - hai chất được xem là "trợ thủ" tăng cường thị lực và vitamin A - dưỡng chất thiết yếu nhất cho mắt”.

TS.BS Trương Hồng Sơn thông tin, hai loại dưỡng chất này được tìm thấy nhiều nhất ở các loại rau lá xanh đậm và hoa quả màu vàng, đỏ. Ngoài ra, việc bổ sung thực phẩm chứa “dưỡng chất vàng” vitamin A cũng rất cần thiết cho việc duy trì các tế bào cảm giác ánh sáng của mắt, giúp mắt sáng khỏe.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Sự phát triển thị giác của trẻ dưới 6 tuổi là rất quan trọng và cần bổ sung thêm các dưỡng chất cho mắt. Vì vậy, đây là giai đoạn vàng cần bảo vệ và bổ sung dinh dưỡng cho mắt trẻ”.

Với mục tiêu nâng cao và bảo vệ sức khỏe mắt cho thế hệ tương lai của đất nước, Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (T5G); Bệnh viện Mắt Trung ương; Viện Y Học Ứng Dụng và Tổ chức quốc tế GMP Dairy New Zealand về việc cùng nhau hướng tới cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh đã được diễn ra.

Theo đó, trong khuôn khổ của các hợp tác nói trên, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (T5G), Bệnh viện Mắt Trung ương & Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF, dự kiến sẽ triển khai chiến dịch cộng đồng “Mắt Khỏe Sáng Ngời Tương Lai”. Sự kiện là cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của bảo vệ sức khỏe mắt cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là lứa tuổi mầm non và tiểu học, từ 3 đến 10 tuổi.

Trong khuôn khổ của các hợp tác được kí kết, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế (T5G), Bệnh viện Mắt Trung ương & Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF, dự kiến sẽ triển khai chiến dịch cộng đồng “Mắt Khỏe Sáng Ngời Tương Lai”.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF - thương hiệu Kun Doctor ngoài việc nghiên cứu, phát triển đưa ra thị trường sản phẩm dinh dưỡng bảo vệ mắt, ngăn ngừa ánh sáng xanh còn dành ngân sách 200 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Bùi Hoàng Sang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF cho biết: “Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF với cam kết tạo giá trị với tình yêu thương đã dành rất nhiều nguồn lực để tạo ra các sản phẩm cũng như các chương trình hoạt động góp phần vào sự phát triển của xã hội về thể chất, trí tuệ và tinh thần không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Thương hiệu Kun Doctor của LOF với giải pháp tiên phong dinh dưỡng chuyên biệt theo đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam cam kết tạo ra nhiều giá trị tích tốt đẹp nữa cho cộng đồng đặc biệt là cho trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện diện cả về thể lực lẫn trí tuệ...”.