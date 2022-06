Vietnam Airlines đẩy mạnh tái cơ cấu, giảm lỗ hơn 1.000 tỷ

Ngày 28/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (mã HoSE: HVN) đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay, năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn ngành hàng không. Khách tổng thị trường nội địa chỉ đạt 14,6 triệu khách, giảm 61% so 2019 và thấp hơn 47% so dự báo giữa năm. Giá vé bình quân các nội địa cũng giảm 34% so cùng kỳ. Mạng bay quốc tế vẫn gần như "đóng băng" trong cả năm 2021, với khách tổng thị trường quốc tế chỉ đạt 489 nghìn khách, bằng 1,4% so với trước đại dịch (2019).

Trước hoàn cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi, hãng chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tự thân. Tận dụng các hỗ trợ từ bên ngoài để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác đảm bảo an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội.

Vietnam Airlines tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ảnh: VNA

Trong đó, phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp được Vietnam Airlines xác định là giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021- 2025 nhằm ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực tài chính để nhanh chóng phục hồi, phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Vietnam Airlines đã triển khai tái cơ cấu trên tất cả các lĩnh vực, với những nhóm giải pháp lớn về tái cơ cấu tài sản, đội tàu bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn, tái cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp…

Nhằm gia tăng nguồn thu, Vietnam Airlines đã đẩy mạnh vận tải hàng hóa, vận chuyển khách chuyên gia và mở thêm các đường bay mới. Cuối tháng 11/2021, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng thường lệ tới Mỹ với mục tiêu vừa mở rộng mạng đường bay quốc tế, vừa để tận dụng, khai thác tối ưu nguồn lực đội tàu bay thân rộng.

Đồng thời, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp cắt giảm, tiết kiệm chi phí trong ngắn hạn và tối ưu hóa cấu trúc chi phí với mục tiêu tiếp tục giảm chi trong giai đoạn sau đại dịch. Chi phí cắt giảm của Vietnam Airlines trong năm 2021 đạt trên 10.300 tỷ đồng, trong đó chi phí cắt giảm được nhờ nỗ lực tự thân là trên 5.500 tỷ đồng.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc linh hoạt tổ chức lại sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường; tái cơ cấu lao động; đàm phán giảm giá, giãn, hoãn các khoản thanh toán; tái cơ cấu các khoản vay; bán tàu bay cũ...

Theo đó, Vietnam Airlines đã đạt được những kết quả khả quan hơn so với kế hoạch năm 2021 đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 ở mức 29.752 tỷ đồng, lỗ hợp nhất trước thuế thấp hơn 1.339 tỷ đồng so với số lỗ kế hoạch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai tái cơ cấu toàn diện trong giai đoạn tới. Ảnh: VNA

Được biết, Vietnam Airlines đã vận chuyển được 6,13 triệu hành khách, 219,6 nghìn tấn hàng hóa trong năm 2021. Đặc biệt, trong năm 2021, Vietnam Airlines đã triển khai thành công gói giải pháp tháo gỡ khó khăn về thanh khoản quy mô 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thành việc phát hành thêm hơn 796 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 7.961 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn cũng như cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Vietnam Airlines; hoàn thành ký kết hợp đồng tín dụng thuộc gói vay tái cấp vốn với ba ngân hàng thương mại với tổng số tiền cho vay là 4.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: "Vietnam Airlines đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an toàn tuyệt đối khai thác, điều hành chủ động, linh hoạt theo diễn biến thị trường, cắt giảm chi phí, cân đối dòng tiền. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn bị các kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường và kinh doanh hiệu quả."

Thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch triển khai tái cơ cấu toàn diện sau khi Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty hàng không được cấp có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, chủ yếu tập trung triển khai các giải pháp từ nội lực của doanh nghiệp như tái cơ cấu tài sản, đội tàu bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn…