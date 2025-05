Vội bán căn hộ chung cư để 'chốt lời' mua nhà đất, cặp vợ chồng Hà Nội nhanh chóng 'lĩnh trái đắng'

Bán căn hộ chung cư để chốt lời và "mơ" chuyển xuống nhà đất

Cách đây 6 năm, vợ chồng anh Tuấn, khi đó mới ngoài 30 tuổi, mua một căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực Cầu Giấy với giá 2,2 tỷ đồng. Nhờ chính sách vay ưu đãi và tiết kiệm đều đặn, họ đã trả xong khoản nợ sau 4 năm. Khi đó, căn hộ là nơi an cư lý tưởng cho gia đình nhỏ với hai con đang học cấp 1.

Tuy nhiên, cuối năm 2024, khi thị trường căn hộ Hà Nội bắt đầu “nóng”, giá căn hộ của anh chị được môi giới định giá lên tới 4,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ căn nhà lại có thể tăng giá gấp đôi như thế. Nhiều người nói giá bất động sản đã chạm đỉnh và không thể tăng thêm nữa nên vợ chồng tôi đã quyết định bán căn hộ để chốt lời và thực hiện mơ ước chuyển xuống nhà đất. Nhà đất giữ giá tốt hơn và chúng tôi sẽ có không gian sống rộng rãi hơn”, anh Tuấn kể.

Đầu tháng 11/2024, vợ chồng anh Tuấn đã bán căn hộ chung cư với giá 4,5 tỷ, lời gần 2,3 tỷ sau 6 năm. Họ tạm thời thuê nhà ở tạm trong thời gian tìm mua căn nhà đất ưng ý.

Ảnh minh họa.

Thị trường nhà đất cũng tăng chóng mặt, người mua "đuối sức"

Cầm 4,5 tỷ trong tay, vợ chồng anh Tuấn đặt mục tiêu tìm một ngôi nhà đất diện tích từ 50-60m2 tại các quận như Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân, thậm chí mở rộng ra Long Biên. Nhưng thực tế đã khiến họ "vỡ mộng".

“Tôi không ngờ giá nhà đất tăng phi mã từng ngày. Nhà đất trong ngõ nhỏ, diện tích chỉ khoảng 40m2 mà chủ nhà đã hét giá hơn 6 tỷ. Nhà rẻ hơn thì lại xa trung tâm, ngõ siêu nhỏ, 2 xe máy tránh nhau còn khó", anh Tuấn kể.

Trong suốt 6 tháng chật vật tìm nhà đất, vợ chồng anh Tuấn mới vỡ lẽ rằng, không chỉ phân khúc căn hộ chung cư mà giá nhà đất ở Hà Nội cũng tăng phi mã từng ngày. Lý do được cho là do nguồn cung nhà đất thổ cư tại Hà Nội đang sụt giảm do siết quy hoạch, thủ tục pháp lý chặt chẽ, khiến giao dịch chững lại.

Người bán thì quyết giữ giá cao, còn người mua không theo kịp đà tăng. Điều này khiến vợ chồng anh Tuấn rơi vào thế “có tiền tỷ trong tay nhưng không mua nổi nhà”.

"Thậm chí, hôm xem nhà chủ nhà vừa báo giá 6 tỷ, vài ngày sau hỏi lại, họ đã tăng thêm vài trăm triệu khiến chúng tôi ngã ngửa. Đi xem nhà suốt nhiều tháng mà chưa chốt được khiến vợ chồng chúng tôi quá mệt mỏi", chị Mai nói.

Giá thuê nhà cũng leo thang

Sau khi bán căn hộ chung cư, cả gia đình chị Mai anh Tuấn chuyển sang thuê tạm một căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực Mỹ Đình với giá 12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, chủ nhà báo sẽ tăng giá thuê lên tới 14 triệu đồng/tháng khiến gia đình chị Mai phải chuyển sang một căn hộ khác giá "mềm" hơn.

“Mỗi tháng mất hơn chục triệu tiền thuê nhà mà lại không cảm thấy yên tâm vì đây chỉ là nơi ở tạm. Hai con tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý vì liên tục phải thay đổi môi trường sống và học tập”, anh Tuấn nói.

Chị Mai chia sẻ thêm: “Chúng tôi từng nghĩ có tiền tỷ là dễ mua nhà, nhưng thực tế thị trường hiện nay khan hiếm hàng tốt. Giá chung cư hay nhà đất đều tiếp tục tăng cao chứ không hạ. Tiền bán nhà cũ chúng tôi đang gửi ngân hàng với lãi suất quá thấp, không theo kịp đà tăng của bất động sản".

Lời khuyên của chuyên gia tài chính: Đừng vội bán nhà nếu chưa có phương án thay thế rõ ràng

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Đức, câu chuyện của anh Tuấn – chị Mai không phải là trường hợp cá biệt. Thị trường bất động sản hiện nay đang trong giai đoạn sốt cục bộ ở một số phân khúc, đặc biệt là nhà đất tại Hà Nội. Giá tăng nhanh khiến nhiều người kỳ vọng lãi lớn, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nếu không có kế hoạch cụ thể.

Chuyên gia nhấn mạnh, có 3 bài học lớn từ câu chuyện của vợ chồng anh Tuấn.

Một là, không nên bán nhà ở duy nhất nếu chưa có giải pháp thay thế rõ ràng: Việc bán nhà với mục tiêu "chốt lời" có thể khiến gia đình rơi vào tình trạng bất ổn nếu không tìm được nơi ở phù hợp ngay sau đó.

Hai là, thị trường có thể tăng, nhưng cũng có độ trễ và điều chỉnh: Giá nhà đất sẽ không tăng mãi mãi. Việc chờ đợi một thời gian, giữ vững chỗ ở và theo dõi thị trường kỹ lưỡng có thể là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Ba là, ưu tiên sự ổn định của gia đình, đặc biệt là con cái: Việc chuyển chỗ ở liên tục ảnh hưởng đến tâm lý và học tập của trẻ nhỏ. Nếu mục tiêu chỉ là tối đa hóa lợi nhuận tài sản, hãy tính toán thiệt hơn kỹ lưỡng.