Vụ việc lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện": Công an lý giải việc lộ thông tin phụ huynh, học sinh

Tại buổi họp báo chiều ngày 9/3, liên quan đến vụ việc lừa đảo qua điện thoại với kịch bản “con cấp cứu ở bệnh viện”, ông Lê Mạnh Hà - Công an TP.HCM cho biết, những ngày gần đây Công an TP.HCM nhận nhiều tin báo liên quan đến vụ việc lừa đảo trên. Tính đến ngày 9/3, Công an TP.HCM đã nhận được 4 tin báo tố giác từ báo đài và 3 tin tố giác của người dân về vụ việc lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện".

Ông Lê Mạnh Hà - Công an TP.HCM thông tin về vụ việc lừa đảo "con cấp cứu ở bệnh viện". Ảnh: Quang Sung

Lý giải về nguyên nhân đối tượng có được dữ liệu của phụ huynh, ông Lê Mạnh Hà cho biết: “Thông tin từ phụ huynh có thể lộ bằng nhiều cách khác nhau như: lỗ hổng dữ liệu do các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng thu nhập làm lộ lọt. Ví dụ như quý phụ huynh đến các cửa hàng, đăng ký thẻ thành viên, việc khai báo thông tin cá nhân tại đây có thể gây lộ thông tin”.

Ông Hà cho biết thêm, riêng đối với các cơ quan nhà nước, việc quản lý dữ liệu phải tuân thủ theo những quy định cụ thể. Đồng thời, những dữ liệu này thường xuyên được kiểm tra, bảo mật nên tính an toàn bảo mật ở mức cao.

Liên quan vụ việc lừa đảo nêu trên, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, dữ liệu của cá nhân trong ngành giáo dục được bảo mật nghiêm ngặt. Để xem có được thông tin cần phải đăng nhập trên hệ thống, do đó việc lộ dữ liệu từ ngành giáo dục là gần như không có.

Ông Minh cho biết thêm, theo thông tin thu thập từ các phụ huynh, những đối tượng lừa đảo sử dụng dữ liệu khác so với dữ liệu các cơ quan liên quan đang quản lý. Có trường hợp học sinh đó đã lên lớp 9, nhưng đối tượng lừa đảo nêu thông tin đang học lớp 7. Mặc dù thông tin sai, nhưng khi bị các đối tượng lừa đảo gọi điện, phụ huynh hoảng loạn nên vẫn tin.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM cho biết, nguyên nhân lộ dữ liệu không phải từ ngành giáo dục. Ảnh: Quang Sung

Ông Minh cũng đưa ra cảnh báo, việc các phụ huynh lập nhóm chat trên nền tảng mạng xã hội dễ gây lộ thông tin, do đó cần cẩn trọng.

“Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm, có kênh truyền thông đến lớp và cha mẹ. Khi cần thông tin phụ huynh liên lạc với các kênh này của nhà trường. Đường dây nóng của mỗi trường được công khai để các phụ huynh có thể liên hệ bất cứ lúc nào”, ông Minh cho biết.

Thời gian tới Sở GDĐT TP.HCM sẽ phối hợp với Công an TP.HCM, điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo. Đồng thời, các cơ quan kịp thời cảnh báo đến các bậc phụ huynh hành vi lừa đảo mới này.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Được biết, thời gian qua trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ lừa đảo với hình thức gọi điện, thông báo cho phụ huynh có con bị tai nạn đang nhập viện. Các đối tượng yêu cầu người nhà chuyển tiền vào số tài khoản, để làm thủ tục nhập viện kịp thời.

Nhiều phụ huynh do hoảng sợ, lo lắng cho sức khỏe của con đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sở GDĐT TP.HCM và các trường học cảnh báo đến phụ huynh, giáo viên về tình trạng trên. Khi nhận được những cuộc gọi tương tự, phụ huynh nên liên lạc với nhà trường hoặc bệnh viện qua các đường dây nóng để kiểm định thông tin. Những trường hợp bị lừa đảo và chuyển khoản, mất tiền, cần trình báo với cơ quan công an.