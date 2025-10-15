Xuân Cương: Hành trình lan tỏa yêu thương vùng lũ
Hoàng Tính
15/10/2025 6:37 AM (GMT+7)
Những ngày đầu tháng 10, cơn bão số 11 (Matmo) đã trút nước xuống các địa phương của tỉnh Lạng Sơn với một sức tàn phá khủng khiếp. Phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đã hỗ trợ kịp thời bà con vùng lũ
Những ngôi nhà đã bị lấm lem bùn đất, những bức tường hằn sâu vệt nước lũ, những cánh đồng tan hoang và hàng nghìn gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, lo toan sau trận thiên tai lịch sử.
Trước tình hình cấp bách đó, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp cùng Hội Cựu Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đó là chuyến xe "chở đầy yêu thương", với 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật (nước uống, sữa, mỳ tôm) để hỗ trợ trực tiếp cho các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Thất Khê, Tràng Định, Tân Tiến.
Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng
Nước đã bắt đầu rút, nhưng tại các vùng trồng na của xã Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, lại có một cảnh tượng thật xót xa, những vườn na vừa mới đây thôi vẫn cho trĩu quả, xanh mướt nhưng giờ đây chỉ còn là một màu bùn đất úa tàn
Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên
Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngày 14/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Dân Việt tiếp sức”, trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại ba xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn.
Khẩn trương chằng chống hệ thống cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở Hải Phòng sau phản ánh của Dân Việt
Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương chống toàn bộ hệ thống các cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) mà báo Dân Việt phản ánh.
Quảng Ninh đón đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc
Đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc vừa nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bắt đầu hành trình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo tại Quảng Ninh trong 5 ngày 4 đêm.
Công an 1 phường ở Hưng Yên lên tiếng về nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” khi dùng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ
Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên vừa lên tiếng trước nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” sau khi đơn vị này chuyển sang sử dụng trụ sở của Công an tỉnh Thái Bình.
Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở Hải Phòng
Khi thi công cải tạo vỉa hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão.
Vựa na ngọt giờ đẫm vị đắng
Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên
Nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ngày 14/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Dân Việt tiếp sức”, trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại ba xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn.