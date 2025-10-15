Xuân Cương: Hành trình lan tỏa yêu thương vùng lũ

Những ngôi nhà đã bị lấm lem bùn đất, những bức tường hằn sâu vệt nước lũ, những cánh đồng tan hoang và hàng nghìn gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, lo toan sau trận thiên tai lịch sử.

Trước tình hình cấp bách đó, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp cùng Hội Cựu Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đó là chuyến xe "chở đầy yêu thương", với 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật (nước uống, sữa, mỳ tôm) để hỗ trợ trực tiếp cho các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Thất Khê, Tràng Định, Tân Tiến.

Bão lũ về nhanh khiến nhiều địa phương ở khu vực Hữu Lũng, Tràng Định bị cô lập. Ảnh: Hoàng Tính

Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương (tỉnh Lạng Sơn) đã nhanh kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Trần Nhật Tân (bên phải ảnh) - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương trao đổi về tình ngập lụt ở xã Yên Bình với ông Vũ Văn Thịnh (áo vàng) - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình. Ảnh: Hoàng Tính

Tại Xã Yên Bình đoàn đã hỗ trợ 250.000.000 đồng. Ảnh: Hoàng Tính

Rất nhiều nhu yếu phẩm nước, sữa, mỳ tôm đã được đoàn hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Tính

Tại xã Tân Tiến đoàn đã hỗ trợ 50.000.000 đồng. Ảnh: Xuân Cương

Tại xã Tràng Định đoàn đã hỗ trợ 150.000.000 đồng. Ảnh: Xuân Cương

Những phần quà sẽ tiếp sức cho người vùng lũ Lạng Sơn sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Tính

Tại xã Thất Khê đoàn đã hỗ trợ 200.000.000 đồng. Ảnh: Xuân Cương

Đoàn đã đến thăm và tặng quà bà con thôn Đồng Lươn xã Yên Bình, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 11 Matmo. Ảnh: Hoàng Tính

Tại xã Vân Nham đoàn đã hỗ trợ 250.000.000 đồng. Ảnh: Hoàng Tính