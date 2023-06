120.000 đồng no căng bụng với 5 đặc sản sườn heo

Hiện giá sườn heo ở các chợ dân sinh dao động khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Với 120.000 đồng, bạn có thể mua từ 1 đến 1,2kg sườn. Thêm một vài nguyên liệu, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến 5 đặc sản từ sườn heo chuẩn vị, giàu dinh dưỡng.

1. Sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt là món gần như ai cũng từng thử qua. Món ăn được lòng người dùng bởi vị bùi béo của thịt, đậm của tủy xương cùng vị ngọt thanh của gia vị ăn kèm, rất xứng đáng với tên gọi “món ăn quốc dân”.

Bạn cần chuẩn bị 300g sườn non, 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê mật ong, 2 thìa cà phê giấm hoặc chanh, 2 quả ớt, 1 quả cà chua, nước lọc, tỏi và hành tím băm nhỏ, hạt nêm, dầu ăn, tiêu,..

Sườn rửa sạch, chặt miếng nhỏ vừa ăn, trần với nước sôi 3-4 phút để loại bỏ chất bẩn. Tiếp đó, ướp sườn với 1 thìa cà phê gia vị trong 10-15 phút thì rán sơ đến khi xém vàng các mặt. Phi thơm hành tỏi băm, cho cà chua cùng hỗn hợp nước xốt gồm nước mắm, đường, giấm, nước lọc, gia vị,.. đun nhỏ lửa đến khi sườn chín thơm, xốt sệt là được.

2. Sườn non tẩm bột chiên. Sườn non tẩm bột chiên thích hợp cho những bữa nhậu, bên ngoài giòn, bên trong thịt mềm thơm. Món ngon chuẩn vị hơn khi chấm cùng nước mắm tỏi ớt. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm 250g sườn non, bột năng, 2 quả trứng gà, dầu ăn, hạt nêm, hạt tiêu, sa tế,...

Sườn heo rửa sạch, trần với nước sôi rồi ướp với tiêu, sa tế, hạt nêm. Bột pha với nước lọc, trứng gà đập vào bát đánh tan. Nhúng từng miếng sườn vào trứng, lăn qua bột rồi chiên vàng đều các mặt là có thể thưởng thức.

3. Cháo sườn. Cháo sườn vừa dễ ăn vừa giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng. Khi thực hiện, bạn chuẩn bị 200g sườn heo, 200g gạo, rau ngò rí, hành lá, hành tím, hạt nêm, đường muối, dầu ăn, hạt tiêu,... Gạo ngâm trong 3 giờ rồi vo sạch, sườn rửa rồi chặt miếng vừa ăn, luộc qua để loại bỏ chất bẩn.

Tiếp tục ninh sườn khoảng 30 phút, vớt ra ngoài để ráo, đổ gạo vào nồi nấu đến khi chín mềm. Phần sườn còn lại xé nhỏ, phi thơm với hành tím rồi cho vào nồi cháo. Khi thưởng thức, rắc hành lá, ngò rí và chút tiêu lên bát. Vị cháo mềm mịn, sườn ngọt thơm tan trong miệng, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ.

4. Sườn sốt cà chua. Sườn sốt cà chua chế biến không quá cầu kì song hương vị vẫn vô cùng hấp dẫn, cực hao cơm. Nguyên liệu chuẩn bị gồm 200g sườn heo, 3 quả cà chua, 3 củ hành tím, tỏi, hành lá, gia vị nước mắm, tiêu, muối, đường... Sườn làm sạch rồi ướp 1 thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa bột năng trong 30 phút.

Đun nóng chảo dầu vừa đủ ngập sườn, chiên lửa nhỏ đến khi sườn có màu vàng nâu. Phi thơm hành tỏi, xào cà chua mềm nhuyễn thì cho sườn, gia vị vào. Rim sườn đến khi nước xốt sệt thì tắt bếp, rắc chút hành lá, tiêu là có thể thưởng thức.

5. Canh sườn bí đao. Mùa hè, canh sườn bí đao vừa ngọt mát, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Khi thực hiện cần chuẩn bị 200g sườn non, 1 quả bí, 3 củ hành tím, hành lá, ngò rí, tiêu, hạt nêm. Sơ chế nguyên liệu, sườn chặt khúc vừa ăn, ướp với hạt nêm, tiêu, hành tím khoảng 15 phút.

Phi thơm hành tím băm nhỏ, cho sườn vào xào qua rồi đổ 1 lít nước vào ninh lửa nhỏ tầm 20-30 phút. Tiếp đó, cho bí đao bỏ ruột, thái miếng vào nồi, nấu đến khi bí chín tới. Múc canh ra tô, rắc hành lá, ngò rí và tiêu lên là có thể thưởng thức.

