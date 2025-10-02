Bài 1: Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu

Cùng TGTT online khám phá xu hướng tiếp thị tiêu dùng thông qua những "cửa hàng Pop-up" trên thế giới, đặc biệt là nhìn về Việt Nam: Pop-up đã đi đến đâu, ai là người tiên phong, và các thương hiệu nội địa nên bắt đầu từ điểm nào để không chỉ theo kịp mà dẫn đầu xu hướng qua loạt bài: "Pop-up store: Từ “cửa hàng tạm thời” đến chiến lược bán lẻ toàn cầu".

Khi pop-up trở thành mảnh đất thử nghiệm rủi ro thấp

Mô hình pop-up được đánh giá hấp dẫn vì chi phí, thời gian và cam kết tài chính thấp hơn so với cửa hàng truyền thống. Theo dữ liệu từ Capital One Shopping năm 2025, 80% nhà bán lẻ từng mở pop-up cho rằng đó là thành công và 58% có kế hoạch mở thêm pop-up khác. Cũng theo nguồn này, 44% pop-up có chi phí mở dưới 5.000 đô la Mỹ và thời gian hoạt động trung bình dao động từ 3 đến 14 ngày.

Mặt khác, thị trường pop-up toàn cầu được dự báo sẽ đạt giá trị hơn 95 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh sức hút ngày càng lớn của mô hình này trong chuỗi bán lẻ hiện đại.

Những con số ấy cho thấy: pop-up không còn là hình thức “đi chơi”, mà là mảnh đất thử nghiệm, nơi thương hiệu có thể kiểm định vị trí, mẫu mã, phản hồi người tiêu dùng thực tế mà không chịu áp lực vốn đầu tư ban đầu cao. Khi pop-up thành công, thương hiệu có thể cân nhắc mở cửa hàng cố định hoặc tiếp tục sử dụng mô hình linh động này.

Ngoài ra, khi không gian bán lẻ truyền thống ngày càng đắt đỏ, việc tận dụng mặt bằng vắng, khu vực không thuê lâu dài hoặc hợp tác với trung tâm thương mại để thuê ngắn hạn là giải pháp hợp lý. Theo bài phân tích “Xu hướng bán lẻ cần chú ý trong năm 2025” của NRF, các thương hiệu đang dùng pop-up để “làm mới” trải nghiệm ở cửa hàng cố định hoặc trung tâm thương mại, tích hợp yếu tố trải nghiệm để tạo dòng khách mới.

Như vậy, pop-up không chỉ là “khoa học thử nghiệm” chi phí thấp mà còn là chiến lược mở rộng thị trường linh hoạt.

Có thể kể đến, thương hiệu mỹ phẩm Glossier thời kỳ đầu, hay mới đây là Rhode, đã chứng minh sức mạnh của pop-up: tính giới hạn về thời gian, không gian và sản phẩm khiến khách hàng có cảm giác khan hiếm, kích thích sự tò mò và sẵn sàng xếp hàng chỉ để “trải nghiệm cho biết”.

Rhode hiện mở pop-up tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ và châu Âu. Sự kiện đầu tiên tại London đã thu hút hàng giờ xếp hàng và hàng triệu lượt hashtag #RhodePopUp, biến thương hiệu này trở thành hiện tượng mạng xã hội trong năm 2024.

Glossier cũng tiếp tục dùng chiến lược này, điển hình là sự kiện “Black Cherry” tại Mall of America, nơi khách hàng có thể tự thiết kế son dưỡng, chụp hình Photo Booth, nhận quà tặng độc quyền. Mua sắm ở đây giống một buổi lễ hội, hơn là một giao dịch thông thường.

Phiên bản Black Cherry được trưng bày tại Trung tâm thương mại Mall of America. Ảnh: forbes

Công nghệ & xu hướng trải nghiệm

Mô hình pop-up hiện tại không đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm; nó đang phát triển thành không gian trải nghiệm nhập vai (immersive), kết hợp công nghệ số, tương tác và yếu tố cá nhân hóa.

Một số xu hướng nổi bật là trải nghiệm nhập vai, đa giác quan. Pop-up của giai đoạn 2025 được thiết kế như một thế giới thu nhỏ để khách hàng “lạc” vào ánh sáng, âm thanh, mùi hương, decor nguyên bản nhằm kích thích cảm xúc, tăng thời gian ở lại và gợi cảm hứng “check-in” mạng xã hội.

Xu hướng không kém phần hấp dẫn là AR/VR và tương tác số. Thương hiệu tích hợp gương ảo, màn hình AR, thử sản phẩm qua thực tế ảo… Pop-up không còn là “màn hình 2D” mà trở thành nơi giao thoa giữa thế giới thực và kỹ thuật số. Parasol Projects dự đoán xu hướng “mixed-reality shopping” sẽ là tiêu chuẩn mới cho pop-up năm 2025.

Cá nhân hóa & dữ liệu khách hàng cũng là một xu hướng nổi bật. Khi khách đến trải nghiệm, thương hiệu có thể thu thập dữ liệu trực tiếp như sở thích; tương tác; hành vi từ đó gửi ưu đãi, chăm sóc cá nhân hóa sau sự kiện. Theo bài “Các thương hiệu đang mở rộng ra ngoài các cửa hàng để cung cấp dịch vụ bán lẻ nhập vai như thế nào” trên Forbes, thương hiệu ngày càng đầu tư vào pop-up như cách để thu thập dữ liệu trải nghiệm gắn liền hành vi khách hàng.

Ảnh minh hoạ

Pop-up ở tầm thương hiệu

Để hiểu rõ cách mô hình pop-up vận hành ở cấp độ thương hiệu lớn, ta có thể nhìn vào hai trường hợp nổi bật:

Meta công bố mở pop-up Meta Lab để hỗ trợ ra mắt kính thông minh Ray-Ban Display giá 799 USD. Pop-up đầu tiên dự kiến tại Wynn Las Vegas mở ngày 16/10, sau đó Los Angeles và New York. Pop-up này cho phép khách hàng trải nghiệm kính AR trực tiếp, đặt lịch demo và đặt mua ngay tại chỗ. Theo Digital Trends, lượng đặt lịch demo tại các thành phố lớn đã kín đến giữa tháng 10 ngay khi công bố pop-up.

Meta cuối cùng còn đưa pop-up tại Los Angeles lên thành flagship store cố định và giữ lại địa điểm này dài hạn.

Tại các thị trường như Mỹ và châu Âu, nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và nghệ thuật vận dụng pop-up để kể câu chuyện gắn với văn hoá địa phương. Ví dụ Louis Vuitton mở pop-up Murakami tại SoHo, New York, kết hợp triển lãm và trải nghiệm đa giác quan.

Năm 2025 được dự đoán pop-up không chỉ để “được nhìn thấy” mà để “khắc sâu trong trải nghiệm” của khách hàng. Có pop-up theo phong cách siêu thực, thiết kế như giấc mơ; kích thích giác quan đa chiều; mua sắm kết hợp thực-ảo; pop-up mang yếu tố biểu diễn sân khấu; trò chơi tương tác; cửa hàng di động theo chủ đề; xây dựng modular và bền vững.

Từ những trường hợp này có thể rút ra một số bài học quan trọng. Trước hết, ý tưởng và chủ đề của pop-up phải thật sự khác biệt, bởi trong thị trường đang ngày càng bão hòa, nếu trải nghiệm không đủ ấn tượng thì rất dễ trở nên “nhạt nhòa” và nhanh chóng bị lãng quên. Bên cạnh đó, công tác truyền thông và marketing cần được triển khai đồng bộ. Một pop-up thành công thường được “hâm nóng” từ trước bằng các chiến dịch trên mạng xã hội, sự tham gia của influencer hoặc những đoạn teaser tạo tò mò, qua đó bảo đảm lượng khách hàng tìm đến ngay từ ngày đầu mở cửa.

Ngoài ra, thương hiệu cũng cần nhìn nhận pop-up không chỉ dừng lại ở tính tạm thời. Nếu mô hình hoạt động hiệu quả, đây hoàn toàn có thể trở thành bước đệm để “nâng cấp” thành cửa hàng cố định, như cách Meta đã làm với không gian pop-up tại Los Angeles. Mặt khá, thiết kế của pop-up cần bảo đảm tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng. Việc áp dụng cấu trúc modular, sử dụng vật liệu tái chế hay có thể lắp ráp nhanh sẽ giúp giảm đáng kể chi phí, đồng thời cho phép thương hiệu dễ dàng điều chỉnh hoặc triển khai tại những địa điểm khác.

Pop-up store không còn là chiêu trò truyền thông mà là một phần sống động của chiến lược bán lẻ hiện đại. Nhờ chi phí thấp hơn cửa hàng truyền thống và khả năng thử nghiệm linh động, pop-up giúp thương hiệu khám phá thị trường mới, kiểm tra phản hồi khách hàng và tạo lan tỏa theo cách nhanh chóng. Khi kết hợp với công nghệ AR, VR, mixed-reality, tương tác số, pop-up vượt khỏi khái niệm “gian hàng tạm thời”, trở thành không gian trải nghiệm nhập vai, cá nhân hóa và kết nối trực tiếp.

Trong thời đại người tiêu dùng đòi hỏi nhiều hơn là sản phẩm, họ muốn kết nối cảm xúc, được “chia sẻ câu chuyện” và trải nghiệm thương hiệu, pop-up là một trong những phương thức hiện thực hoá điều đó.