Bài 2: Pop-up store bùng nổ tại Việt Nam: Thời cơ mới cho bán lẻ

Pop-up tại Việt Nam, vì sao hấp dẫn?

Với startup, pop-up là “bệ phóng” thử nghiệm sản phẩm và đo phản ứng thị trường. Một thương hiệu đồ uống hoặc thời trang mới có thể mở gian hàng vài tuần trong trung tâm thương mại để kiểm chứng sức hút, từ đó cân nhắc đầu tư lâu dài. Trong lĩnh vực F&B, các thương hiệu trà sữa, cà phê specialty thường xuyên tận dụng mô hình này để tiếp cận giới trẻ vốn ưa chuộng không gian mới lạ và trải nghiệm “check-in”.

Lợi thế lớn nhất của pop-up nằm ở chi phí. So với cửa hàng cố định, việc thuê mặt bằng ngắn hạn và thiết kế modular giúp giảm áp lực tài chính. Theo Vietnam Briefing (2025), chi phí thuê bất động sản bán lẻ tại Hà Nội và TP.HCM vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, khiến nhiều thương hiệu trẻ khó tiếp cận mặt bằng đẹp. Chính vì vậy, pop-up trở thành giải pháp hợp lý để “góp mặt” mà không cần gánh chi phí dài hạn.

Các trung tâm thương mại cũng hưởng lợi khi dành khu vực riêng cho pop-up, bởi sự luân phiên thương hiệu giúp không gian luôn mới mẻ, thu hút khách trẻ. Theo Vietnam Briefing, quy mô bán lẻ Việt Nam 2025 được định giá khoảng 252,9 tỷ USD, cho thấy tiềm năng lớn cho các thương hiệu mở rộng hiện diện.

Thực tế cho thấy, pop-up không chỉ dừng lại ở startup nội địa mà còn được nhiều thương hiệu lớn quan tâm. Trong lĩnh vực F&B, không khó để bắt gặp các quầy cà phê specialty hoặc pop-up trà sữa xuất hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm hay các trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon.

Nhiều thương hiệu trẻ như Graphé, Soeur Studio hay Sợi Linen đã cùng hợp tác trong pop-up dịp Tết vừa qua, tạo không gian mua sắm chung, vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng trải nghiệm.

Ở mảng thời trang, các thương hiệu nội địa trẻ thường thử sức tại trung tâm thương mại bằng những gian hàng thiết kế độc đáo, nhắm đến giới trẻ thành thị. District Eight – thương hiệu nội thất Việt từng mở pop-up showroom tại 33 Đồng Khởi, TP.HCM, với phong cách boutique hiện đại, mang lại trải nghiệm khác biệt so với showroom truyền thống.

Trong khi đó, các thương hiệu quốc tế cũng không đứng ngoài xu hướng. Thương hiệu Lancel (Pháp) từng mở pop-up tại Saigon Center, kết hợp trải nghiệm “metro chic” của Paris với không gian sang trọng tại Việt Nam, thu hút đông đảo khách hàng quan tâm đến thời trang cao cấp.

Đặc biệt, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên tổ chức pop-up tại Aeon Mall hay Lotte, Vincom để ra mắt bộ sưu tập mới, đồng thời thử nghiệm mức độ quan tâm của người tiêu dùng Việt.

Về phía trung tâm thương mại, nhiều đơn vị đã dành khu vực riêng cho pop-up, xoay vòng thương hiệu mỗi quý nhằm tạo sự tươi mới. Theo Vietnam Briefing, hiện có tới 79,2% doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam đã áp dụng mô hình omni-channel (kết hợp online – offline), cho thấy pop-up là điểm giao thoa tự nhiên giữa thương mại điện tử và không gian trải nghiệm thực. Hiện Vincom đã phát triển mô hình Pop-up store như một dự án thử nghiệm tiên phong, "may đo" cho cộng đồng startup và doanh nghiệp Việt. Các thương hiệu có thể linh hoạt lựa chọn kiosk mở hoặc gian hàng đóng, với thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Ảnh minh hoạ

Cơ hội và thách thức

Pop-up mở ra nhiều cơ hội cho thị trường Việt Nam. Trước hết, đây là bệ phóng cho startup nội địa. Với chi phí vừa phải, thương hiệu trẻ có thể thử nghiệm sản phẩm, tiếp cận khách hàng mục tiêu và điều chỉnh trước khi mở rộng quy mô.

Thứ hai, pop-up là công cụ marketing hiệu quả cho doanh nghiệp lớn. Những thương hiệu quốc tế khi bước vào thị trường Việt Nam có thể tận dụng pop-up để đo lường phản ứng trước khi quyết định đầu tư lâu dài.

Thứ ba, người tiêu dùng được hưởng lợi khi có thêm trải nghiệm mới mẻ, không gian độc đáo, sản phẩm lạ mà chưa chắc có ở cửa hàng cố định.

Ngoài ra, xu hướng công nghệ cũng hỗ trợ pop-up. Theo Astute Analytica, thị trường AI trong ngành bán lẻ Việt Nam có thể đạt 637,32 triệu USD vào năm 2032 với CAGR 25,55%. Khi công nghệ được áp dụng vào pop-up, từ phân tích hành vi, thử đồ qua AR/VR, đến thanh toán thông minh - trải nghiệm của khách hàng sẽ được nâng tầm.

Tuy nhiên, pop-up cũng đối mặt không ít thách thức. Vấn đề đầu tiên là quy định pháp lý, đặc biệt với gian hàng ngoài trời. Các thương hiệu phải xin phép cơ quan quản lý liên quan và tuân thủ quy định về an toàn, trật tự.

Thứ hai, chi phí không hề thấp nếu muốn thiết kế gây ấn tượng. Một pop-up được kỳ vọng tạo “buzz” truyền thông phải có đầu tư nghiêm túc về ánh sáng, décor và trải nghiệm, nếu không dễ bị xem là “làm cho có”.

Thứ ba, cạnh tranh gay gắt khi cả thương hiệu lớn và nhỏ cùng đổ vào thị trường pop-up. Trong môi trường bão hòa, chỉ những thương hiệu thực sự sáng tạo mới có thể nổi bật.

Thứ tư, nguy cơ “thoáng qua” cũng hiện hữu. Nếu không gắn kết pop-up với chiến lược dài hạn, mô hình này chỉ tạo hiệu ứng ngắn mà khó giữ chân khách hàng.

Trong mùa lễ hội cuối năm, nhiều chuyên gia dự báo pop-up sẽ bùng nổ tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, khi nhu cầu trải nghiệm và mua sắm tăng cao. Xu hướng “pop-up xanh” với vật liệu tái chế, thiết kế modular và chủ đề bền vững sẽ ngày càng được ưa chuộng, phù hợp với hành vi tiêu dùng có trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Cùng với đó, pop-up tích hợp công nghệ như gương thử ảo, thanh toán QR, trải nghiệm AR/VR sẽ trở thành tiêu chuẩn. Với tốc độ tăng trưởng thị trường bán lẻ khoảng 5%/năm và mức độ phổ biến của thương mại điện tử (người tiêu dùng Việt mua sắm trực tuyến trung bình 4 lần/tháng – theo FashionBI), pop-up hoàn toàn có thể trở thành kênh bán lẻ song hành cùng cửa hàng cố định và sàn online, thay vì chỉ là “cơn sốt nhất thời”.

Pop-up store tại Việt Nam không còn chỉ là một trào lưu ngắn hạn mà đang dần định hình thành cơ hội chiến lược cho cả startup và thương hiệu lớn. Nếu được khai thác tốt, pop-up sẽ trở thành “cửa ngõ” giúp startup Việt vươn ra thị trường, đồng thời là công cụ marketing sáng tạo để thương hiệu quốc tế củng cố vị thế. Tuy nhiên, để thành công, doanh nghiệp phải đầu tư bài bản về ý tưởng, trải nghiệm và sự chuyên nghiệp ngay từ khâu thiết kế đến truyền thông. Trong một thị trường bán lẻ năng động, pop-up chính là phép thử sáng tạo cho tương lai của ngành bán lẻ Việt Nam.