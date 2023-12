Ban tổ chức công bố gạo ST25 đoạt giải nhất gạo ngon nhất thế giới 2023

Trước đó, đại diện của The Rice Trader đã trao cúp vô địch cho ông Cua tại Philippines ngày 30/11. Tuy nhiên, Ban tổ chức giải (chính là The Rice Trader) không công bố tên ST25 mà công bố là "gạo Việt Nam". Vì vậy, tranh cãi nảy lửa đã nổ ra về việc loại gạo nào vô địch vì có đến 6 loại gạo Việt Nam tham dự.



Ông Hồ Quang Cua nhận cúp từ Ban tổ chức (The Rice Trader) ngày 30/11/2023 tại Philippines. Ảnh: DNTN Hồ Quang Trí

Sau đó 1 ngày, đại diện Cục trồng trọt "khẳng định": cả 6 loại đã vô địch. Từ thông tin này, nhiều người thêm hoài nghi vì khó có chuyện 6 sản phẩm đồng giải quán quân.



Ông Jeremy Zwinger, CEO của The Ricer Trader, giải thích với báo Tuổi Trẻ trong thông cáo hôm nay rằng tổ chức này dự kiến công bố tên gạo vô địch sau 6 tháng nữa. Tuy nhiên, do quá nhiều tranh cãi đã nổ ra, The Ricer Trader phải công bố tên ST25 vào hôm nay.

Giải thích của ông CEO này cho thấy The Ricer Trader không chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và công bố thông tin. Khi chịu sức ép, họ mới chịu làm rõ, dù đã trao cúp cho ông Cua ngày 30/11.

Như vậy, gạo ST25 đã 2 lần vô địch thế giới. Lần đầu là năm 2019, cũng tại giải do The Ricer Trader tổ chức.