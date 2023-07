Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Tạo đột phá từ Nghị quyết 98

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP.HCM bắt đầu vào đợt tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Đây cũng là cơ hội để TP.HCM hành động quyết liệt vì sự phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, việc Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP, là cơ hội lớn để tháo gỡ các điểm nghẽn. Nghị quyết lần này tạo bước đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng sẽ làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98, một số thành viên Chính phủ làm thành viên Ban Chỉ đạo để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bí thư Nên cho biết, Thủ tướng đồng ý vì việc thí điểm cơ chế chính sách để tạo đột phá cho đất nước, TP.HCM được chọn thực hiện thí điểm chứ không phải cho riêng thành phố.

TP.HCM đã đề xuất một khối lượng chính sách lớn, với bảy nhóm nội dung và 44 cơ chế, chính sách cụ thể. Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM bày tỏ sự tin tưởng toàn hệ thống chính trị TP sẽ luôn sẵn sàng với tâm thế, tinh thần trách nhiệm nhất.

Những nội dung mà TP.HCM đề xuất trong Nghị quyết là tập hợp những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn và báo cáo để xuất, với mục tiêu tạo bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của TP.HCM.

"Mỗi đại biểu cần nghiên cứu kỹ, thấm nhuần sâu sắc nghị quyết để triển khai, không chần chừ, do dự vì không có thời gian để làm những việc thừa", Bí thư nói và đề nghị từng các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế, đề xuất giúp lãnh đạo điều hành đạt hiệu quả.

Đặc biệt, Bí thư TP.HCM lưu ý các đại biểu cần nhìn nhận rõ những điểm sáng từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ sở đến TP. Nếu trong đội ngũ thực hiện có ai đó đuối sức, thiếu bản lĩnh, một bộ phận nào thiếu phương pháp, làm việc không hiệu quả thì có cách giúp họ vượt qua và xử lý nếu tới bước cần xử lý.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: T.Thuỳ

Sẽ triển khai Nghị quyết 98 một cách nhanh nhất

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ ra 12 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy kinh tế trong nửa năm còn lại.

Ông nhận định, tình hình giải ngân đầu tư công trong quý II có cải thiện, tăng gấp 9 lần so với quý I; gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022 nhưng so với mục tiêu chỉ đạt 23/35%. Vì thế, nhiệm vụ cho thời gian tới của TP khá nặng nề, phải tập trung thúc đẩy tất cả các dự án trọng điểm, không chỉ riêng Vành đai 3.

Ông yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục các dự án để đạt được mục tiêu cuối năm giải ngân đầu tư công đạt 95%, tạo những bước chuyển mình sâu hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận, khối lượng công việc hằng ngày của đội ngũ cán bộ TP hiện đã rất nhiều. Khi có thêm Nghị quyết 98, nếu TP không làm với tinh thần "chiến dịch" thì sẽ rất khó đảm bảo mục tiêu.

Trước mắt, Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ tập trung lãnh đạo triển khai biện pháp thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng, tập trung cao cho đầu tư công. TP cũng vận dụng cơ chế của Nghị quyết 98 để tháo gỡ vướng mắc từ dự án đầu tư kinh doanh, dự án bất động sản, các nhóm dự án của doanh nghiệp nhà nước….; quyết liệt để triển khai Nghị quyết 98 một cách nhanh nhất, sớm có Ban Chỉ đạo của TP để thực hiện Nghị quyết.

Hiện UBND TP.HCM đã trình HĐND TP dự thảo nghị quyết chung về triển khai Nghị quyết 98 và sẽ chuẩn bị nội dung cụ thể để trình HĐND trong các kỳ họp tới.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: T.Thuỳ

Theo Chủ tịch TP.HCM, thách thức hiện nay chính là bộ máy, con người để triển khai. Vì thế, ngoài Ban Chỉ đạo của TP, ông yêu cầu phải thành lập các tổ thực thi, gồm các chuyên gia để tư vấn, chuyên viên chuyên trách và cán bộ sở chuyên ngành tham gia; huy động được nguồn lực bên ngoài, giảm quá tải cho các sở, ngành. UBND TP sẽ phân công rõ, kiểm tra đôn đốc kịp thời và thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

Thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban cán sự Đảng UBND TP đề xuất để phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cần tập trung vào một số nội dung. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn giá; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Theo ông Nên, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi để TP.HCM thực hiện sứ mệnh của mình đối với sự phát triển trong giai đoạn tới. Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng cần bám sát nội dung nghị quyết, triển khai rộng rãi và có chiều sâu để cho đội ngũ cán bộ toàn hệ thống nhận thức đúng và hành động quyết liệt.

Đồng thời, TP phải tập trung cao độ để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

