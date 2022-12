Biệt thự bên Vịnh biển thiên đường giúp thị trường phía Đông Hà Nội “giữ nhiệt”

Khách hàng thêm niềm tin từ những tín hiệu tích cực

Trong những tháng cuối năm 2022, nhiều nhân tố tạo động lực cho thị trường bất động sản đã xuất hiện. Mới đây nhất, Ngân hàng Nhà nước thông báo nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng thêm 1,5-2%. Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát các dự án bất động sản để hỗ trợ các dự án đủ điều kiện. Giới đầu tư tin tưởng các tác động từ chính sách sẽ tạo ra chuyển biến tích cực từ cuối năm nay và đầu năm tới.

Thêm nhân tố có thể giúp thị trường bất động sản bật tăng trở lại là dòng vốn FDI với "kỷ lục" mới được thiết lập là 4,19 tỉ USD trong 11 tháng qua, chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư đăng ký của nền kinh tế. Con số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đủ cho thấy sức hấp dẫn của thị trường với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, dòng vốn này chính là động lực đảm bảo sự tăng trưởng trong dài hạn.

Biệt thự Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown vẫn có sức hấp dẫn lớn với khách hàng

Cùng với đó, xung lực cũng được tạo ra từ sự phát triển của hạ tầng giao thông. Dọc từ Bắc vào Nam, hàng loạt công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo kế hoạch, cùng với lộ trình đầu tư mới. Và ở những nơi có giao thông đồng bộ, hiện đại như Hà Nội, những đợt sóng mới vẫn hình thành và giá bán luôn neo ở mức cao. Đặc biệt là khu vực phía Đông, khi có thêm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khánh thành vào tháng 9/2023, tiếp sau đó là các dự án đường vành đai 3,5; vành đai 4; tuyến metro số 8 hình thành trong tương lai… đà tăng giá sẽ còn ghi nhận nhiều đột biến.



Từ góc độ tâm lý khách hàng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Trong bối cảnh rủi ro từ các lĩnh vực khác ngày càng cao khi thị trường trái phiếu đóng băng, giá vàng trồi sụt thất thường… thì giá bất động sản vẫn cao hơn 30% so với năm 2021 và 50% so với 2019. Thậm chí, có phân khúc đã tăng đến 100% và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn trong dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường biến động như hiện tại, những tiềm năng này chỉ có ở các dự án vượt trội về vị trí, tiện ích, đồng thời tính pháp lý được đảm bảo bởi uy tín thương hiệu của chủ đầu tư, điển hình như Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ở phía Đông Thủ đô.

Đẳng cấp sống tinh hoa bên Vịnh biển hàng đầu châu Á

Được đầu tư hơn 32 nghìn tỉ đồng, trên diện tích gần 294 ha, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sẽ tung ra thị trường hơn 8.000 sản phẩm thuộc đầy đủ các loại hình sản phẩm, từ biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại tới căn hộ. Đây không chỉ là "giỏ hàng" hiếm hoi trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cung mà còn là nơi nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân Hà Nội khi sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp mang phong cách resort 5 sao.

Là một phần của "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha, cùng với Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown mang tới cho cư dân cơ hội được sống nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm. Đó chính là trải nghiệm thời thượng có được tại Vịnh biển thiên đường Paradise Bay. Đây sẽ là địa chỉ duy nhất ở miền Bắc mà cư dân có thể thỏa sức tắm biển ngay giữa những ngày đông giá lạnh, tại hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season diện tích lên tới 2.000 m2. Thời điểm này, Four Season đang được gấp rút thi công để đưa vào sử dụng. Cùng với đó là hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng tới 2,85 ha được ví như "Maldives thu nhỏ".

Viễn cảnh sôi động của hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season tại Paradise Bay

Đặc biệt, những tín đồ thể thao sẽ có cơ hội khám phá bộ đôi hồ bơi vượt chuẩn Olympic, với kích thước 50m x 100m, sâu 2,2m đầy thách thức. Hồ được thiết kế 14 làn bơi được ngăn bởi các phao ngăn luồng, đáy bể cũng được phân cách bởi các dải sơn tạo thành đường, kích thích cư dân tham gia vào "đường đua xanh" chuyên nghiệp. Trẻ nhỏ cũng được dành riêng hàng loạt sân chơi giúp kích thích tinh thần vận động, như sân chơi nước Coral; sân chơi Aquarium với bộ ba chủ đề: Cá Mập, Sứa Biển và Khám phá. Đặc biệt là Vịnh trượt nước Aqua Bay do VinWonders thiết kế, vận hành với những đường trượt đầy sắc màu, tốc độ cao mang tới những giây phút sảng khoái cực độ.



Xung quanh khung cảnh đẹp như tranh vẽ của Vịnh biển thiên đường là hàng loạt điểm hẹn lý tưởng dành cho các sự kiện, như vườn nướng BBQ ôm trọn lấy hồ nước mặn, quảng trường cỏ Marina Square 5.800 m2 hay bộ 3 nhà hàng ven biển: Malibu, Hawaii, Havana. Chưa kể, tại 8 phân khu, cư dân có thể tìm thấy các tiện ích đẳng cấp như trong resort được bố trí tại 11 công viên Boutique mang vẻ đẹp kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới.

Chất sống nghỉ dưỡng của biệt thự bên Vịnh biển thiên đường khiến khách hàng mê mẩn

Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown chinh phục được giới thượng lưu còn bởi chất sống tiện nghi, đủ đầy với sự hiện diện của các dịch vụ mang họ Vin có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes với 5 tầng kiểm soát an ninh dựa trên hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với các lớp cảm biến an ninh dày đặc mang tới sự an tâm cho cư dân. Cùng với chất sống vượt trội, một "thành phố biển đáng sống" đang dần hình thành, bắt kịp xu hướng đô thị thông minh trên thế giới, đảm bảo cuộc sống an toàn và riêng tư tuyệt đối mà giới siêu giàu luôn khát khao được sở hữu.