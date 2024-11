Novaland nói gì khi dự án Aqua City thông cả pháp lý lẫn nguồn vốn?

27/11/2024 8:55 AM (GMT+7)

Ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Novaland (mã chứng khoán: NVL), cho biết vướng mắc lớn nhất là vướng về pháp lý đã được tháo gỡ. Ngoài ra, nguồn vốn Novaland tiếp cận được cho Aqua City từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính lên tới hơn 13,2 ngàn tỷ đồng.



Tiến độ xây dựng tại Aqua City của Novaland tháng 11/2024. Nguồn: NVL

Chia sẻ với báo Đồng Nai, ông Bắc cho biết các ngân hàng đã cấp hạn mức tín dụng hơn 3,2 ngàn tỷ đồng để công ty ông triển khai xây dựng và hoàn thiện các phân khu tại Aqua City. Đồng thời, các tổ chức tài chính khác cũng cam kết cung cấp thêm gói vay tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ hạ tầng, xây dựng và bàn giao nhà, đảm bảo thực hiện cam kết với khách hàng.

Tổng Giám đốc của Novaland khẳng định: "Tôi tin rằng với các vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính, Aqua City đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là bệ phóng để Novaland phục hồi và tăng tốc sau thời kỳ đầy thách thức".

Dự án Aqua City có quy mô gần 1.000 hectare trên tổng quy mô khoảng 1.500 hectare của phân khu C4, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Tại thời điểm chuyển nhượng, Aqua City đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, được phê duyệt quy hoạch 1/500, đã đóng tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, tại thời điểm phê duyệt quy hoạch chung thành phố Biên Hòa năm 2014 và phê duyệt quy hoạch phân khu C4 năm 2016, các dự án đang triển khai trong phạm vi phân khu C4, trong đó có Dự án Aqua City không được cập nhật đầy đủ hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500. Vì vậy, dự án không đồng bộ trong quy hoạch các cấp và Aqua City phải tạm dừng các hoạt động triển khai xây dựng, kinh doanh để chờ tháo gỡ vướng mắc.

Gần đây nhất, vào ngày 19/11/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa. Đây là bước pháp lý quan trọng để tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án, của nhiều doanh nghiệp, mở đường cho việc hoàn tất điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 và quy hoạch chi tiết 1/500 của Dự án Aqua City, dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2025.

Thi công tại dự án Aqua City ở Đồng Nai tháng 11/2024. Nguồn: NVL

Theo thông tin về tiến độ triển khai do ông Bắc cung cấp, tính đến thời điểm này, hơn 700 căn biệt thự và nhà phố tại dự án Aqua City đã được bàn giao cho khách hàng và hình thành được cộng đồng cư dân văn minh.



Các phân khu như River Park 2, Sun Harbor 2, Sun Harbor 3, Ever Green 1, Ever Green 2… đang đẩy nhanh tiến độ thi công, song song với việc hoàn thiện các tiện ích như quảng trường, bến du thuyền, trung tâm an ninh, trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện, khách sạn 5 sao, trung tâm thể thao, chuỗi nhà hàng ẩm thực…

"Trong quá trình triển khai, chúng tôi sẽ giám sát và theo dõi sát sao nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ dự án, đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng xây dựng công trình", ông Bắc nói.