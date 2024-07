Novaland từng bước hồi phục sức sống cho các đại đô thị?

Novaland từng bước phục hồi kinh doanh và tối đa hóa giá trị

Tính đến 30/06/2024, tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland giảm 8.122 tỷ đồng, tương đương 13%, so với 31/12/2022; trong đó dư nợ trái phiếu bán lẻ giảm gần 3.600 tỷ đồng, chiếm 44,1% tổng dư nợ giảm được. Ngoài ra, gần 20.500 tỷ tổng dư nợ từ vay nợ nước ngoài, trái phiếu phát hành riêng lẻ của Novaland cũng đã đạt đồng thuận gia hạn và có phương án xử lý; đáng chú ý có thể kể đến việc chính thức hoàn tất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế có tổng trị giá 300 triệu USD, với kỳ hạn trái phiếu được gia hạn đến 2027. Điều này cho thấy nỗ lực của Novaland trong việc tái cơ cấu nợ, phục hồi hoạt động kinh doanh và tối đa hóa giá trị cho các Bên liên quan.

Kết thúc Quý II/2024, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 7.056 tỷ đồng bao gồm doanh thu đến từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lãi gần 345 tỷ đồng.

Doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 1.891 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 355 tỷ đồng.

Hiện có 14/16 dự án thuộc các cụm dự án đang triển khai của Tập đoàn được tiếp tục xây dựng với tổng hạn mức xây dựng là 12.100 tỷ đồng và đang giải ngân theo giai đoạn. Bên cạnh đó, với tinh thần "lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ", nhiều nhà thầu lớn chấp thuận thi công xây dựng trước và nhận thanh toán sau khi sản phẩm bán được để đồng hành cùng Novaland trong giai đoạn khó khăn này. Điều này giúp cho các dự án của Novaland sớm được hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và có dòng tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn; đồng thời góp phần thay đổi diện mạo địa phương và tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Tổng giá trị sản phẩm nếu hoàn thiện và bàn giao thu được cũng như mở bán mới ước tính gần 480.000 tỷ đồng.

Được tháo gỡ pháp lý, Novaland phát triển và bàn giao nhiều dự án

Tại cụm dự án trung tâm TP.HCM, Novaland đã nỗ lực phối hợp cùng các bên tháo gỡ pháp lý và đạt được một số kết quả khả quan: The Grand Manhattan đang chờ kết luận cuối cùng sau khi được tổ công tác Chính phủ và chính quyền Tp. HCM quan tâm tháo gỡ pháp lý. Tháp B1 thuộc dự án đã được cất nóc và Tháp B2 dự kiến cất nóc nửa cuối năm 2024, sẽ bắt đầu bàn giao sản phẩm từ Q2/2025. Hơn 1.200 giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các căn thấp tầng, căn hộ… thuộc dự án Sunrise Riverside (Khu Nam TP.HCM), Victoria Village (Thành phố Thủ Đức) đã được bàn giao đến cư dân từ tháng 6/2024 đến cuối năm 2024. Riêng 04 tòa tháp thuộc khu cao tầng Victoria Village đang được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao trong Q4/2025. Từ ngày 20/7/2024, 2 tháp cuối cùng G6 và E2 của Sunrise Riverside đã bắt đầu bàn giao căn hộ đến cư dân.

Novaland liên tục bàn giao sổ hồng cho các dự án trung tâm TP HCM

Tại Aqua City (Đồng Nai), với sự quan tâm của Chính phủ và nỗ lực phối hợp tháo gỡ khó khăn pháp lý với cơ quan liên quan, dự kiến đầu tháng 8/2024 sẽ hoàn tất việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hòa khu C4 và một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Trong tháng 9/2024, Khu đô thị DV TM Cao cấp Cù Lao Phước Hưng sẽ tái khởi động san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi các bước quy hoạch hoàn chỉnh. Hiện dự án đã bàn giao 516 sản phẩm tại các phân khu. Nhiều phân khu của dự án đang được tiếp tục xây dựng hoàn thiện và dự kiến bắt đầu bàn giao thêm 891 sản phẩm trong 6 tháng cuối năm 2024.

Aqua City hoàn thiện các cảnh quan, tiện ích nội và ngoại khu, dần hoàn thiện khu đô thị đáng sống phía Đông TP Hồ Chí Minh

Tại NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), tính đến 30/06/2024 đã có 381 sản phẩm tại phân kỳ The Tropicana, Wonderland đã được bàn giao cho khách hàng, đưa vào khai thác cho thuê với tỷ lệ lấp đầy ngày thường khoảng 50% và cuối tuần lên đến 90%. Từ đây đến cuối năm 2024, Habana Island, The Tropicana, Binh Chau Onsen…tiếp tục xây dựng hàng loạt và bàn giao 243 sản phẩm. Thời gian tới, có hơn 12 hạng mục công viên vui chơi giải trí hấp dẫn sẽ đưa vào vận hành như Wonder Museum, Công viên nước Habana, Công viên cướp biển, Beach Club, Wonder Water Park, Ocean Park … nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần thúc đẩy du lịch kinh tế địa phương.

Tại NovaWorld Ho Tram, Nhà thầu đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục, tăng tốc tiến độ thi công, kỳ vọng đưa nhiều tiện ích vào vận hành trong tháng 8/2024

Đối với NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), dự án đã hoàn tất Quy hoạch chi tiết 1/500, có 1.111 sản phẩm đã được bàn giao, vận hành hơn 500 căn biệt thự và hơn 100 căn đang hoàn thiện thi công nội thất nhằm khai thác kinh doanh, đáp ứng nhu cầu mùa cao điểm với công suất lấp đầy phòng lên đến hơn 90%. Với đa dạng các tiện ích như Cụm sân golf PGA 36 hố, cụm công viên vui chơi giải trí; chuỗi khách sạn – resort; chuỗi hơn 10 nhà hàng biển … chỉ trong 2 tháng 6 - 7/2024, hơn 800.000 lượt khách vui chơi, tham quan, lưu trú dịp chuỗi lễ hội Summer Fest. Đây là tín hiệu tích cực để hiện thực hóa mục tiêu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2024 của NovaWorld Phan Thiet, đóng góp đáng kể vào mục tiêu 9,5 triệu lượt khách du lịch của tỉnh.

Sắp tới, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8/2024 thì dự án sẽ sớm được xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền thuê đất, xây dựng và bàn giao 820 sản phẩm cho cư dân song song với việc hoàn thiện và đưa vào vận hành chuỗi tiện ích mới như: Bảo tàng The Museum; các công viên chủ đề Jack & Hạt đậu thần, Fantasy Park…trong tổng số gần 40 hạng mục vui chơi giải trí, công viên...được đầu tư nơi đây.

Dự án NovaWorld Phan Thiet hiện đang là điểm đến hàng đầu miền Nam Việt Nam, thu hút nhiều khách về tham quan, vui chơi giải trí

Những kết quả khả quan trong 18 tháng tái cấu trúc toàn diện cùng mục tiêu hoàn thiện xây dựng và bàn giao 2.600 sản phẩm trong 6 tháng cuối năm 2024 là nỗ lực rất lớn của Novaland nhằm thực hiện cam kết với khách hàng, khôi phục niềm tin nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.

Đại diện Tập đoàn chia sẻ, hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn của thị trường và thách thức về thanh khoản, tiến độ hoàn thiện pháp lý. Để có thể sớm phục hồi hoạt động kinh doanh, cần sự chỉ đạo tháo gỡ triệt để của Chính phủ, cơ quan ban ngành cũng như sự tiếp tục hỗ trợ của các đối tác tài chính, khách hàng trong thời gian tới. Với sự đồng hành đó, Novaland cam kết tiếp tục tập trung tháo gỡ pháp lý và thi công xây dựng các dự án trọng điểm, cũng như đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính, cải thiện danh mục đầu tư, chú trọng về kế hoạch phát triển và các hoạt động kiến tạo điểm đến. Từ đó mang lại hiệu quả tài chính cụ thể nhằm tối đa hóa giá trị cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan, góp phần vào an sinh xã hội và phát triển kinh tế du lịch đất nước.