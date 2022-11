Bình Dương: Gánh nặng giải ngân vốn đầu tư công dồn vào các tháng cuối năm

Dù tình hình kinh tế, xã hội Bình Dương có những kết quả đáng khích lệ, nhưng hoạt động giải ngân nguồn vốn đầu tư công đang là mối quan tâm hàng đầu của tỉnh.

TP.Dĩ An gặp nhiều khó khăn trong đầu tư công

Đầu tư công của TP.Dĩ An đang gặp phải rất nhiều khó khăn; chỉ mới đạt hơn 49% dự toán UBND tỉnh và HĐND thành phố giao trong năm 2022.

Trong 9 tháng năm 2022, TP.Dĩ An ước giải ngân đạt hơn 116 tỷ đồng vốn phân cấp, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác giải tỏa đền bù, TP.Dĩ An đã tổ chức chi trả 10 công trình, với 204 hồ sơ, và số tiền hơn 125 tỷ đồng nguồn vốn năm 2021. Riêng 9 tháng năm 2022, Dĩ An mới giải ngân cho 3 công trình, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Đầu tư công của TP.Dĩ An đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Ảnh: Trần Khánh

UBND TP.Dĩ An cho rằng công tác giải ngân đầu tư công của thành phố triển khai chậm do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan.

Cụ thể là biến động của giá nguyên vật liệu xây dựng, những thay đổi trong các quy định về thủ tục đầu tư công. Bên cạnh đó, việc phê duyệt đơn giá đền bù triển khai chậm, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn thấp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tấn Thảo - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Dĩ An, trở ngại lớn nhất là cơ chế, chính sách còn nhiều điểm chưa đồng bộ.

Người dân mong muốn chính quyền tạo mọi điều kiện về công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư để an tâm sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời chính quyền cần áp dụng giá đền bù phù hợp và không thấp hơn quá nhiều so với giá thị trường.

Đặc biệt, thời gian gần đây, thị trường đất đai trên địa bàn biến động thường xuyên. "Trong khi đó, các thủ tục để triển khai dự án lại quá dài, dẫn đến khi phê duyệt xong dự án thì giá thị trường đã khác xa so với lúc xây dựng", ông Thảo nói.

TP.Dĩ An đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án quy mô lớn. Trong đó có nút giao cầu vượt Sóng Thần và đường từ cầu vượt Sóng Thần kết nối với đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM). Ảnh: Trần Khánh

Ông Võ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, cho biết Dĩ An là một trong những địa phương có nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và Trung ương.

TP.Dĩ An đang tập trung tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc liên quan đến từng dự án, công trình trong những tháng còn lại của năm 2022.

Đồng thời, TP.Dĩ An cũng mong các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương cần hỗ trợ địa phương phê duyệt nhanh đơn giá bồi thường xây dựng, giá và chính sách tái định cư, chú trọng đến công tác tuyên truyền và vận động nhân dân trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng.

Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Kết thúc quý II năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công Bình Dương vẫn thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước, khoảng 25,7%.

Kết thúc quý III năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Dương vẫn còn chậm, chỉ đạt 37,8% kế hoạch năm.

Tại kỳ họp công bố thông tin kinh tế xã hội 10 tháng năm 2022, UBND tỉnh cho biết, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 3.692 tỷ đồng.

Con số này dù tăng so với cùng kỳ nhưng nhìn chung vẫn chỉ đạt hơn 41% so với kế hoạch năm do HĐND tỉnh giao.

Mục tiêu đến cuối năm, Bình Dương phải đạt kế hoạch hoàn thành giải ngân 85% giá trị nguồn vốn đầu tư công. Dự án mở rộng đường QL13 qua TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trần Khánh

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu đến cuối năm, Bình Dương phải đạt kế hoạch hoàn thành giải ngân 85% giá trị nguồn vốn đầu tư công.

Để làm được việc này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết; ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân; hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Các đơn vị chủ đầu tư cũng phải tăng cường kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn.