Cách chữa đau đầu bằng táo tàu: Bí quyết y học cổ truyền giúp xoa dịu cơn đau một cách tự nhiên

Táo tàu – “thảo dược vàng” trong Đông y

Táo tàu, còn gọi là đại táo, là loại quả có vị ngọt, tính ôn, thường được dùng trong các bài thuốc bồi bổ cơ thể, an thần, dưỡng tâm. Theo Đông y, táo tàu có công dụng bổ khí, dưỡng huyết, an thần, nhuận phế, giúp điều hòa tạng phủ và tăng cường thể lực. Trong y học hiện đại, táo tàu được ghi nhận là giàu vitamin C, B1, B2, chất chống oxy hóa và một số khoáng chất có lợi cho hệ thần kinh.

Đặc biệt, với những người bị đau đầu do thiếu máu, mất ngủ, lo âu hoặc stress kéo dài, táo tàu không chỉ hỗ trợ làm dịu hệ thần kinh mà còn giúp ổn định tuần hoàn máu lên não – nguyên nhân cốt lõi của nhiều cơn đau đầu.

Vì sao táo tàu có thể giúp giảm đau đầu?

Cung cấp năng lượng tự nhiên cho não bộ

Táo tàu chứa đường tự nhiên (glucose và fructose) giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn, giảm tình trạng uể oải, đau nhức vùng trán, thái dương.

An thần, cải thiện giấc ngủ

Rất nhiều trường hợp đau đầu xuất phát từ mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ. Táo tàu chứa saponin – hợp chất có tác dụng an thần nhẹ, giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và phục hồi hệ thần kinh.

Chống oxy hóa, giảm viêm

Hoạt chất flavonoid và polysaccharide trong táo tàu có tác dụng kháng viêm, cải thiện tình trạng đau đầu do viêm xoang, viêm mũi dị ứng hoặc cảm cúm.

Tăng cường tuần hoàn máu não

Táo tàu giúp kích thích lưu thông máu, cải thiện tình trạng đau đầu do thiếu máu lên não – một tình trạng rất phổ biến ở người cao tuổi, phụ nữ sau sinh hoặc người làm việc trí óc căng thẳng.

Cách chữa đau đầu bằng táo tàu hiệu quả và dễ thực hiện tại nhà

Táo tàu hầm gừng – trị đau đầu do cảm lạnh

Nguyên liệu:

10 quả táo tàu (bỏ hạt)

2 lát gừng tươi

500ml nước

Cách làm:

Táo tàu rửa sạch, ngâm nước ấm 5 phút.

Cho táo tàu, gừng vào nồi, đổ nước vào đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa hầm 20 phút.

Uống ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Công dụng: Làm ấm cơ thể, lưu thông khí huyết, giảm đau đầu, cảm lạnh và nghẹt mũi hiệu quả.

Chè táo tàu – hạt sen: Bổ huyết, an thần

Nguyên liệu:

10 quả táo tàu

100g hạt sen tươi

1 thìa mật ong (tuỳ chọn)

Cách làm:

Hạt sen bỏ tâm, nấu chín mềm.

Thêm táo tàu vào nấu cùng 10 phút.

Có thể cho thêm mật ong nếu thích ngọt.

Công dụng: Hạt sen kết hợp táo tàu có tác dụng an thần, dưỡng huyết, rất phù hợp với người thường xuyên đau đầu do thiếu ngủ hoặc căng thẳng thần kinh.

Trà táo tàu – kỷ tử: Giải tỏa mệt mỏi, sáng mắt, tỉnh táo

Nguyên liệu:

5 quả táo tàu

10g kỷ tử

300ml nước sôi

Cách làm:

Ngâm tất cả nguyên liệu trong nước sôi khoảng 15 phút như pha trà.

Uống khi còn ấm.

Công dụng: Phù hợp với dân văn phòng, người làm việc máy tính lâu giờ. Trà giúp giảm đau đầu do căng mắt, stress và cải thiện thị lực.

Táo tàu hấp trứng gà – công thức cổ truyền trị đau đầu kinh niên

Nguyên liệu:

3 quả trứng gà

7 quả táo tàu

1 thìa nhỏ đường phèn

Cách làm:

Táo tàu ngâm nước, đập trứng vào bát, thêm táo tàu và đường phèn.

Hấp cách thủy 20 phút, ăn nóng.

Công dụng: Bài thuốc dưỡng huyết, giảm đau đầu do cơ thể suy nhược, đặc biệt hiệu quả cho phụ nữ sau sinh hoặc người già.

Rượu ngâm táo tàu – dùng ngoài xoa bóp trị đau đầu

Nguyên liệu:

200g táo tàu khô

500ml rượu gạo 40 độ

Cách làm:

Táo tàu rửa sạch, cho vào bình thủy tinh ngâm cùng rượu trong 10 ngày.

Dùng rượu này xoa bóp vùng thái dương, gáy, trán khi đau đầu.

Công dụng: Làm dịu thần kinh, giảm co thắt mạch máu – nguyên nhân gây đau đầu do căng cơ, thời tiết thay đổi.

Những lưu ý khi dùng táo tàu chữa đau đầu

Không nên lạm dụng: Dùng quá nhiều táo tàu có thể gây đầy bụng, sinh đờm, không tốt cho người đang bị ho có đờm.

Người tiểu đường cần thận trọng: Táo tàu chứa lượng đường tự nhiên khá cao, không phù hợp với người tiểu đường không kiểm soát.

Phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng táo tàu dưới dạng thuốc.



Việc chữa đau đầu bằng táo tàu là một giải pháp tự nhiên, an toàn và được lưu truyền từ lâu đời trong Đông y. Không chỉ giúp làm dịu cơn đau, táo tàu còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe toàn diện, giúp tinh thần thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, để điều trị hiệu quả và lâu dài, người bệnh cũng cần kết hợp lối sống lành mạnh: ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, vận động hợp lý và tránh căng thẳng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp lành tính, không tác dụng phụ để đối phó với những cơn đau đầu “đáng ghét”, thì cách chữa đau đầu bằng táo tàu chính là lựa chọn đáng để cân nhắc.