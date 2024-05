Cảng Cái Mép chính thức được tiếp nhận siêu tàu container

Cục Hàng hải Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải giao trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư xây dựng triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ quy định tại Nghị định số 58/2017 của Chính phủ, các văn bản của Bộ và các quy định có liên quan của pháp luật.

Đồng thời, Cục được phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải đến 214.121 DWT vào và rời Cảng container quốc tế Cái Mép, bảo đảm an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.

Tàu Margrethe Maersk thuộc nhóm tàu container lớn nhất thế giới cập Cảng quốc tế Cái Mép tháng 10/2020. Nguồn: CMIT

Ngoài ra, chỉ cho phép CMIT tiếp nhận tàu trọng tải đến 214.121 DWT chở không đầy tải (thường gọi là giảm tải) khi đảm bảo các điều kiện phù hợp về luồng hàng hải hiện hữu, điều kiện tự nhiên, điều kiện khai thác và các nội dung khác liên quan để đảm bảo an toàn kết cấu công trình, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

DWT (deadweight ton) là trọng tải của tàu, nghĩa là toàn bộ khối lượng hàng hóa, nhiên liệu, lương thực, thủy thủ, hành khách con tàu có thể chở được. Đơn vị là tấn DWT, thường hơn một tấn khoảng 16 kg. Tàu container thường dùng 2 thông số TEU và DWT để chỉ năng lực chuyên chở. TEU là con số thể hiện khả năng chất xếp số container tối đa của con tàu, 1 TEU tương đương với 1 container loại 20 feet.

Cảng container quốc tế Cái Mép nằm tại khu bến Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có độ sâu trước bến tối thiểu -16,5 m với 600 m cầu bến và diện tích 48 ha.



Cảng có công suất đạt hơn 1,1 triệu TEU. Về trang thiết bị, cảng có 6 cẩu bờ kích thước Super Post-Panamax (22+1 hàng container), thiết bị gắp dỡ container rỗng, thiết bị gắp dỡ container nặng, xe rơ-mooc chuyên dụng, 15 cẩu khung (RTG)...

Năm 2020, Cảng CMIT đã đón tàu Margrethe Maersk dài 399 m, rộng 59 m, trọng tải DWT hơn 214.000 tấn, thuộc nhóm tàu container lớn nhất thế giới. Sự kiện này đã đưa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải vào hải trình của các siêu tàu container của các công ty vận tải quốc tế.

Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Chính phủ phê duyệt) được tỉnh công bố ngày 30/3/2024, quy hoạch này tạo thêm động lực cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế này thành cảng trung chuyển quốc tế lớn.

Cũng theo quy hoạch trên, sẽ hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, thu hút nhà đầu tư chiến lược và thiết kế hệ sinh thái hoàn chỉnh và đồng bộ, áp dụng các chuẩn mực hàng đầu quốc tế. Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài - TP.Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu và hành lang kinh tế xuyên Á, là cửa ngõ ra biển chủ yếu của khu vực Đông Nam Bộ.

Quy hoạch cũng bao gồm việc xây dựng trung tâm logistics Cái Mép Hạ đạt tầm quốc gia và quốc tế, đảm nhận chức năng phân phối hàng hóa của khu vực; liên kết chặt chẽ giữa hệ thống cảng biển quốc gia loại đặc biệt với sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).