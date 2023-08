Cảnh giác bẫy lừa đảo khi mua vé xổ số qua Internet

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động này. Vé xổ số truyền thống của các công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố chỉ được phép phân phối thông qua các công ty xổ số kiến thiết bán trực tiếp cho khách hàng hoặc phân phối qua hệ thống đại lý xổ số có ký kết hợp đồng đại lý với công ty xổ số kiến thiết. Riêng vé xổ số điện toán của Vietlott chỉ được phân phối thông qua thiết bị đầu cuối của các đại lý ký kết hợp đồng đại lý với Vietlott và điện thoại (SMS). Bên cạnh đó, việc phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân trong nước là hành vi bị cấm.

Bán vé số qua Internet và dịch vụ "mua vé số hộ" đều chưa được pháp luật Việt Nam cho phép.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài không đúng quy định pháp luật; một số trang mạng, ứng dụng của các trung gian thanh toán, tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ mua hộ vé số trong nước, nhưng không trả vé cho khách hàng (chỉ gửi hình ảnh vé qua email hoặc tài khoản cá nhân của khách hàng trên ứng dụng).

Theo Bộ Tài chính, đối với vé xổ số điện toán, hình ảnh vé trả qua email hoặc hiển thị trong ứng dụng một số thông tin của vé số, nhưng không đầy đủ, chỉ chụp hình vé có phần thông tin dãy số do khách hàng chọn, không có mã bảo mật. Việc sử dụng hình ảnh vé số nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua. Bộ Tài chính nhấn mạnh các hiện tượng này gây nên các rủi ro về tranh chấp, khiếu kiện, không đảm bảo quyền lợi cho người mua (do người mua không nắm giữ vé số nên trong trường hợp trúng thưởng có thể không được trả thưởng hoặc bị ép phải chia giải thưởng); tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, tệ nạn xã hội, trốn thuế, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường quản lý giám sát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh xổ số, xử lý nghiêm các hành vi trái quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Tài chính đã đề nghị các công ty xổ số kiến thiết và xổ số điện toán chấn chỉnh hoạt động của các đại lý, kiểm tra, giám sát việc phân phối vé của các đại lý xổ số, chấm dứt các hành vi kinh doanh không đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé số và đảm bảo an ninh trật tự xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân đang phân phối vé xổ số qua mạng Internet chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng quy định của pháp luật. Đối với khách hàng mua vé số lưu ý chỉ mua vé số từ công ty hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh và phải được lưu giữ vé số để được nhận thưởng khi trúng thưởng.

TTXVN