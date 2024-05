Chân dung 'ông lớn' giáo dục tư nhân với vô số trường từ mầm non tới đại học trên khắp cả nước

Với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng, tên viết tắt là NHG, tập đoàn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư giáo dục tư nhân tại Việt Nam. Chủ tịch NHG là doanh nhân Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1971, quê gốc Hà Tĩnh. Tổng Giám đốc của NHG, theo website của tập đoàn, là bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, em gái của ông Việt.

NHG có trụ sở chính tại số 49 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM. Cũng theo website công ty, NHG có 60 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến đại học (với các chương trình đào tạo sau đại học như những trường đại học khác) trải dài 24 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 75.000 học sinh, sinh viên và hơn 4.500 cán bộ, nhân viên.

Riêng lĩnh vực đại học, hệ sinh thái của NHG gồm những thành viên là trường Đại học Hoa Sen (HSU), Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Đại học Gia Định (GDU), Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tại Vũng Tàu, Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University) ngay ngã ba Dầu Giây trên Quốc lộ 1 thuộc tỉnh Đồng Nai, và trường Cao đẳng Hoa Sen (HSC).

Trong đó, HSU, HIU, GDU và HSC ở TP.HCM. Hiệu trưởng của HSU là PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy, người đã từng làm Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Trường Đại học Hoa Sen tại TP.HCM do Nguyễn Hoàng Group sở hữu. Ảnh: DealStreetAsia.



Tờ DealStreetAsia thuộc báo Nikkei Asia Nhật Bản cho biết Deloitte và Viet Capital đã được mời làm cố vấn cho thương vụ NHG bán lại HSU và HIU. NHG kỳ vọng sẽ huy động khoảng 150- 200 triệu USD cho mỗi trường.



Ông Hoàng Quốc Việt mua lại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào năm 2015 và trường Đại học Hoa Sen vào năm 2018.



Tháng 6/2022, Bloomberg đưa tin NHG đang làm việc với công ty dịch vụ tài chính Mỹ JPMorgan để tư vấn về việc bán bớt cổ phần của NHG cho các nhà đầu tư nước ngoài, có thể tỷ lệ bán từ 10-20%. Lúc đó, định giá cả tập đoàn NHG được nêu ở mức khoảng 1 tỷ USD .



Các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu như CVC Capital Partners có thể đã xem xét tham gia vào thương vụ này ở thời điểm đó. Tuy nhiên, tháng 12/2022, Reuters đưa tin NHG đã tạm dừng việc bán cổ phần vì giá được chào mua thấp hơn định giá.



Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng, trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Văn Lình (bên trái) làm hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ngày 1/6/2021 tại TP.HCM. Nguồn: NHG

NHG: Từ cửa hàng bán máy tính đến "ông lớn" ngành giáo dục

Thành lập vào tháng 8/1999 bởi ông Hoàng Quốc Việt, NHG ban đầu chỉ là một cửa hàng máy tính tại đường Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. HCM. Cửa hàng này chuyên phân phối máy tính nhưng cũng là đơn vị đầu tiên mở mô hình bệnh viện máy tính tại thành phố.

Do việc kinh doanh ngày càng mở rộng và để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho mảng sửa chữa, Nguyễn Hoàng mở Trung tâm dạy nghề tư thục công nghệ thông tin không gian mạng vào năm 2006. Tới năm 2008, trung tâm này chuyển đổi thành trường cao đẳng nghề CNTT iSpace.



Năm 2005, công ty bước vào lĩnh vực giáo dục với việc thành lập Hệ thống trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA) từ lớp mầm non đến lớp 12 với chương trình theo chuẩn quốc tế chất lượng cao. Hiện nay, hệ thống SNA có 2 trường: SNA Nam Sài Gòn (TP.HCM) và SNA Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).



Tuy nhiên, hệ thống trường lớn nhất thuộc NHG là chuỗi iSchool (từ lớp 1 đến lớp 12) ở khắp các tỉnh, thành từ Bắc đến Nam. Đây là hệ thống trường hội nhập quốc tế, và NHG mở trường iSchool đầu tiên vào năm 2008.



Tháng 11/2022, Trường iSchool Nha Trang tại Nha Trang xảy ra vụ ngộ độc thức ăn tập thể. Hàng trăm học sinh tại iSchool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có một học sinh lớp 1 tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Viện Pasteur Nha Trang công bố nguyên nhân là do cánh gà chiên nhiễm ba loại vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Escherichia coli. Cơ quan chức năng cũng cho biết bếp ăn bán trú của trường được hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn.



Hệ sinh thái của NHG cũng bao gồm chuỗi trường mầm non quốc tế Saigon Academy tại TP.HCM.



Ngoài ra, NHG bắt đầu vận hành hệ thống trường quốc tế song ngữ UK Academy vào năm 2016 với mục tiêu hướng tới nhóm phụ huynh có điều kiện tài chính tốt. Theo lời tự giới thiệu, UKA là hệ thống trường song ngữ giúp học sinh tốt nghiệp tú tài tại Việt Nam có cơ hội được vào các đại học thuộc NCUK (Hiệp hội các trường đại học Bắc Anh) ở các nước như Anh, Mỹ, Canada, New Zealand...



Nguyễn Hoàng còn xây dựng hệ thống giáo dục được gọi là "thành phố giáo dục quốc tế" (International Education City – IEC). Mở đầu là năm 2018 với ICE Quảng Ngãi tại tỉnh Quảng Ngãi với quy mô 10 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Dự án được hoàn thành tháng 6/2019.



Dự án ICE tiếp theo là ICE tại Hội An, tỉnh Quảng Nam liền kề với Quảng Ngãi. Tháng 3/2021, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu NHG không sử dụng từ "thành phố" do không đáp ứng tiêu chí khi làm "Dự án Thành phố Giáo dục quốc tế Nam Hội An".



Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án này tại các xã Bình Minh, Bình Dương và Bình Đào (huyện Thăng Bình) với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng trên diện tích 41ha, quy mô 12.000 học sinh/năm.



Tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư là năm 2018 sẽ lập thủ tục đầu tư, năm 2019 khởi công xây dựng các khối đại học và cấp 3, đến tháng 6/2020 đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, chủ đầu tư là NHG không thể hoàn thành tiến độ dự án như cam kết.