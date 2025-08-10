ChatGPT được nâng cấp lớn: Thông minh hơn và ít có khả năng đánh lừa người dùng





CEO Open AI Sam Altman. Ảnh: Bloomberg.

GPT-5 được triển khai hôm 7/8 cho cả người dùng miễn phí và trả phí, sẽ giúp ChatGPT cải thiện khả năng viết, lập trình và trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe, theo OpenAI. Công ty cũng hứa hẹn giảm hiện tượng “ảo tưởng” (hallucination) và hạn chế việc chatbot đưa ra thông tin sai hoặc đánh lừa người dùng khi không thể trả lời câu hỏi.

CEO OpenAI Sam Altman cho biết trong một buổi họp báo hôm thứ Tư rằng GPT-5 là “một bước tiến quan trọng” trên con đường hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) thời điểm giả định khi AI có thể suy nghĩ ở mức ngang bằng con người.

“GPT-4 giống như bạn đang trò chuyện với một sinh viên đại học. GPT-5 là lần đầu tiên cảm giác như đang nói chuyện với một chuyên gia ở bất kỳ lĩnh vực nào, trình độ tiến sĩ” - Altman nói.

Bên cạnh việc tích hợp vào ChatGPT, GPT-5 cũng sẽ được cung cấp cho các lập trình viên xây dựng công cụ và dịch vụ dựa trên công nghệ của OpenAI.

Lập trình phần mềm là trọng tâm lớn của GPT-5. Altman cho biết mô hình này có thể tạo ra “toàn bộ một phần mềm” cho bạn - được gọi vui là “vibe coding”. Trong một bản demo, OpenAI cho thấy ChatGPT có thể tạo một trang web học tiếng Pháp chỉ từ một yêu cầu đơn giản. Altman nhận định những tình huống như vậy sẽ là “đặc điểm định hình kỷ nguyên GPT-5”.

GPT-5 ra mắt giữa lúc giới lập trình dùng AI ngày càng nhiều hơn để đảm nhận một phần công việc. CEO Meta Mark Zuckerberg từng dự đoán khoảng một nửa số dòng code của công ty sẽ do AI viết vào năm sau. CEO Microsoft Satya Nadella nói 20–30% code của hãng đã được viết bởi AI. CEO Anthropic Dario Amodei từng gây lo ngại khi nói vào tháng 5 rằng công nghệ này có thể dẫn đến làn sóng thất nghiệp.

Mô hình mới của OpenAI cũng nhắm đến một vấn đề khác: AI có thể đánh lừa hoặc đưa thông tin sai, theo các nghiên cứu từ Anthropic và Apollo Research.

Alex Beutel, trưởng nhóm nghiên cứu an toàn của OpenAI, cho biết trước đây đã có những trường hợp hệ thống khẳng định có thể thực hiện nhiệm vụ nhưng thực tế không làm được, hoặc đề cập đến hình ảnh không tồn tại. Với GPT-5, công ty cho rằng họ đã huấn luyện để mô hình trung thực hơn trong các tình huống này.

GPT-5 cũng sẽ cẩn trọng hơn khi trả lời các câu hỏi có thể gây hại. Dù không đưa ra ví dụ cụ thể, OpenAI nói mô hình sẽ cố gắng trả lời sao cho hữu ích nhưng vẫn “trong giới hạn an toàn”, có thể bằng cách đưa ra câu trả lời khái quát thay vì quá chi tiết.

Bản cập nhật được tung ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về việc con người quá phụ thuộc vào trợ lý AI, đặc biệt về mặt cảm xúc, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Ví dụ, CNN dẫn lời một người đàn ông ở Idaho cho biết ChatGPT đã khơi dậy sự “thức tỉnh tâm linh” cho ông sau khi trò chuyện về tôn giáo với chatbot, nhưng điều này đã gây căng thẳng cho gia đình.

OpenAI hiện được xem là đơn vị dẫn đầu AI nhờ ChatGPT, vốn đang trên đà đạt 700 triệu người dùng hoạt động hằng tuần.

Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ. Dữ liệu từ công ty phân tích web SimilarWeb cho thấy các ứng dụng AI tìm kiếm như Perplexity, DeepSeek, Claude của Anthropic và Grok của xAI đều có lượng người dùng 18–34 tuổi cao hơn. Zuckerberg cũng đang cố thu hút nhân tài AI hàng đầu bằng các gói đãi ngộ hàng triệu USD để dẫn đầu trong cuộc đua AI.

Việc ra mắt GPT-5 cũng diễn ra khi AI mở rộng ảnh hưởng trong giáo dục và chính phủ. Gần đây, OpenAI hợp tác với nhà cung cấp phần mềm lớp học Instructure và ra mắt chế độ “study mode” cho ChatGPT. Công ty cũng làm việc với chính quyền Trump trong các dự án như Stargate - dự án hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD. Altman đã nhiều lần xuất hiện tại Washington và OpenAI vừa xác nhận kế hoạch mở văn phòng đầu tiên tại thủ đô Mỹ.