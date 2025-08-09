Cửa hàng tiện lợi chống cô đơn - mô hình kỳ lạ mới xuất hiện ở Hàn Quốc

Tấm biển ghi: 'Phòng thoát hiểm, giảm nửa giá' trên con phố đi bộ nổi tiếng ở Seoul - thành phố này đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng cô đơn ngày càng gia tăng trong người dân. Ảnh: BBC.

Hee-kyung, 29 tuổi, mỗi ngày đều đến "cửa hàng tiện lợi ấm áp" mới của Seoul để lấy mì ăn liền miễn phí và dành hàng giờ trò chuyện với những du khách khác và nhân viên xã hội. "Tôi tự nhủ, thêm một ngày nữa, thêm một ngày thoát khỏi cảm giác cô đơn" - cô chia sẻ.

Bỏ nhà đi bụi từ khi còn ở tuổi thiếu niên, cô không còn trò chuyện với bất kỳ ai trong gia đình nữa. Những người bạn cô quen đều là trên mạng, thông qua tình yêu chung dành cho nhóm nhạc K-pop SuperJunior, và họ sống ở rất xa. Hiện tại, cô đang thất nghiệp, không có đồng nghiệp nào để trò chuyện. "Tôi không còn nơi nào khác để đi nếu không có cửa hàng" - cô cho biết.

Hee-Kyung là một trong 20.000 người đã ghé thăm bốn cửa hàng này kể từ khi chúng khai trương vào tháng 3. Seoul chỉ kỳ vọng đón 5.000 lượt khách trong năm đầu tiên.

Cửa hàng Hee-Kyung hay đến nằm ở quận Dongdaemun phía đông bắc thành phố, đón khoảng 70 đến 80 khách mỗi ngày.

Hầu hết đều ở độ tuổi 40 và 50, nhưng Hee-Kyung không phải là người trẻ duy nhất sử dụng dịch vụ của cửa hàng.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy ước tính có khoảng 130.000 người trẻ ở Seoul - những người trong độ tuổi từ 19 đến 39 - bị cô lập về mặt xã hội hoặc sống khép kín. Nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ hộ gia đình độc thân ở thủ đô đã lên tới gần 40% - điều này đã gây lo ngại cho chính phủ khi họ đang nỗ lực đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh và kết hôn đang giảm mạnh.

Bên trong một cửa hàng tiện lợi chống cô đơn, khách ghé thăm xem phim cùng nhau. Ảnh: BBC.

Tại cửa hàng, các khách hàng cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ thường ngồi trên băng ghế hoặc vùi mình trong những chiếc ghế lười, cùng nhau xem phim.

"Chúng tôi có những ngày chiếu phim để khuyến khích sự gắn kết ở mức độ thấp" - Kim Se-heon, giám đốc Ban Chống cô đơn của thành phố thì thầm.

Các cửa hàng được thiết kế để mang đến bầu không khí ấm áp như quán cà phê. Ở một đây họ có thể mát xa tự động, ăn mì, và được yêu cầu điền vào một bản khảo sát ngắn về tâm trạng và điều kiện sống của họ.

Đây chỉ là một số ít trong số những người bị cô lập về mặt xã hội đang ngày càng gia tăng mà thành phố đang cố gắng tiếp cận.

Sự thay đổi mà Hàn Quốc đã trải qua là vô cùng to lớn: Chỉ trong vòng một thế hệ, đất nước này đã chuyển mình từ một xã hội nông nghiệp bị chiến tranh tàn phá thành một nền kinh tế phát triển.

Vài thập kỷ trước, hình ảnh những gia đình đông con với 6 đến 8 đứa con sống chung dưới một mái nhà là chuyện thường tình. Nhưng nhiều năm di cư lên thành phố đã khiến quy mô gia đình bị thu hẹp và biến những nơi như Seoul thành những đô thị rộng lớn.

Nhà ở đắt đỏ, chi phí sinh hoạt tăng cao và giờ làm việc căng thẳng đã khiến ngày càng nhiều người trẻ từ chối kết hôn hoặc làm cha mẹ, hoặc cả hai. Phía bên kia là dân số già hóa, cảm thấy bị con cái bỏ rơi, những người đang chạy đua để theo kịp.

"Bạn biết câu nói "Bữa ăn dở nhất là bữa ăn một mình" chứ? Tôi hỏi những người lớn tuổi đến đây xem họ có ăn uống ổn không. Chỉ cần hỏi câu đó là họ đã rơm rớm nước mắt rồi" - Lee In-sook, nhân viên tư vấn tại cửa hàng, chia sẻ.

Sau khi ly hôn và những đứa con đã trưởng thành rời khỏi nhà, bà hiểu được cảm giác cô đơn là như thế nào.

Lần đầu tiên Hee-kyung - người trạc tuổi con gái của In-sook - đến cửa hàng, cô bé đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của In-sook.

Giống như nhiều du khách khác, Hee-kyung khá im lặng vào ngày đầu tiên, hầu như không nói chuyện với ai. Lần thứ hai đến, cô bắt đầu trò chuyện với In-sook.

Chính số lượng "cái chết cô đơn" ngày càng tăng đã khiến các quan chức Seoul lo lắng đến mức phải hành động. Người già qua đời một mình tại nhà, và thi thể của họ chỉ được phát hiện sau đó vài ngày hoặc vài tuần.

Sứ mệnh đó sớm được mở rộng sang việc giải quyết chính nỗi cô đơn. Nhưng Seoul không phải là nơi đầu tiên làm điều này.

Năm 2018, Vương quốc Anh đã bổ nhiệm một Bộ trưởng Bộ Cô đơn. Nhật Bản cũng noi gương, thành lập một cơ quan để giải quyết vấn đề mà họ cho là đã trở nên nghiêm trọng hơn trong đại dịch Covid-19.

Hiện tượng tự cô lập hoàn toàn khỏi xã hội khá phổ biến ở Nhật Bản đến mức nó có hẳn một cái tên: hikikomori. Ở Hàn Quốc cũng vậy, ngày càng nhiều người trẻ tự nguyện tách mình khỏi một xã hội cạnh tranh và khắt khe .

"Có lẽ chính đại dịch đã dẫn đến điều này" - Lee Yu-jeong, người quản lý một trong những chương trình chống cô đơn của Seoul, trầm ngâm.

Cô chỉ ra việc con cái cô cứ cắm mặt vào điện thoại thông minh mỗi khi bạn bè đến thăm: "Mọi người ngày nay bày tỏ việc có một mạng lưới bạn bè thật khó khăn. Sự cô đơn đã trở thành một vấn đề cần được giải quyết trong xã hội".

Bước đầu tiên là mở đường dây nóng cho những người cần tâm sự. Một cuộc khảo sát toàn quốc năm 2023 cho thấy một phần ba người trưởng thành Hàn Quốc không có ai để nhờ giúp việc nhà hoặc tâm sự khi buồn.

Các cố vấn của công ty cung cấp dịch vụ gọi điện thoại 40 phút để thảo luận về bất kỳ chủ đề nào. Park Seung-ah đã gọi điện ba lần mỗi ngày từ phòng làm việc của mình.

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người trẻ muốn tham gia những buổi học này. Họ muốn chia sẻ gánh nặng trong lòng nhưng thường có sự xung đột về quyền lực với cha mẹ hoặc bạn bè. Vì vậy, họ tìm đến chúng tôi."

Những "cửa hàng tiện lợi ấm áp" xuất hiện ngay sau đó, đấy là nơi những người cô đơn được chào đón.

Người quản lý Lee Bo-hyun tại một cửa hàng chống cô đơn ở quận Dongdaemun giải thích rằng các cửa hàng được tạo ra đặc biệt để chào đón những người không được chào đón ở những nơi khác.

Tại đây có một chút không gian, chiếu phim, cung cấp máy điều hòa không khí trong những tháng mùa hè nóng nhất cho những người có thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả ở nhà.

Đây cũng được cho là một không gian nơi những người cô đơn có thể tránh khỏi sự kỳ thị khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc chọn tên "cửa hàng tiện lợi" là một nỗ lực có chủ đích nhằm tách biệt họ khỏi các phòng khám tâm thần, một điều quan trọng ở một đất nước vẫn còn tồn tại sự kỳ thị đối với việc tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khỏe tâm thần - đặc biệt là ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, một số sự e ngại của họ vẫn có thể được nhìn thấy khi họ bước qua cánh cửa lần đầu tiên, cùng với trải nghiệm cô lập của họ.

Người quản lý cửa hàng Lee cho biết, ban đầu, khách hàng thường cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người khác hoặc ăn cùng nhau.

"Cảm giác cô đơn điển hình, nếu lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nửa năm, thì giờ đây không còn là cảm giác đơn thuần nữa", Lee giải thích.

