Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước
V.N (Theo Reuters)
10/08/2025 1:08 PM (GMT+7)
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những loại chip then chốt cho trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của thỏa thuận thương mại trước khi có khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.
Theo Financial Times, các quan chức Trung Quốc đã nói với các chuyên gia ở Washington rằng Bắc Kinh mong muốn chính quyền Trump giảm bớt hạn chế xuất khẩu đối với chip bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.
Chip HBM, vốn hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ AI đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ, được giới đầu tư đặc biệt chú ý vì chúng thường được sử dụng cùng với bộ xử lý đồ họa AI, đặc biệt là của Nvidia.
Financial Times cho biết Trung Quốc lo ngại vì các biện pháp kiểm soát HBM của Mỹ đang cản trở khả năng các công ty như Huawei phát triển chip AI của riêng mình.
Các chính quyền Mỹ liên tiếp áp dụng hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc nhằm kìm hãm tham vọng AI và phát triển quốc phòng của Bắc Kinh.
Mặc dù điều này ảnh hưởng đến khả năng các công ty Mỹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu bùng nổ từ Trung Quốc -một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc vẫn là nguồn doanh thu quan trọng đối với các nhà sản xuất chip Mỹ.
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo 'OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft' khi CEO Sam Altman vừa công bố GPT-5
CEO Tesla Elon Musk đã gửi lời cảnh báo tới CEO Microsoft Satya Nadella rằng “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft” vào cùng thời điểm CEO Sam Altman công bố GPT-5 trên toàn bộ các nền tảng của OpenAI.
ChatGPT được nâng cấp lớn: Thông minh hơn và ít có khả năng đánh lừa người dùng
OpenAI vừa ra mắt GPT-5, phiên bản nâng cấp của mô hình AI đứng sau ChatGPT, mà công ty tuyên bố nhanh hơn và mạnh mẽ hơn đáng kể so với thế hệ trước.
Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những loại chip then chốt cho trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của thỏa thuận thương mại trước khi có khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.
Apple bị kiện vì cáo buộc đánh cắp công nghệ cho Apple Pay
Một công ty ví điện tử có trụ sở tại Texas đã kiện Apple với các cáo buộc nghiêm trọng như gian lận qua đường dây và chiếm đoạt bí mật thương mại, trong đó cáo buộc cho rằng các tính năng cốt lõi của Apple Pay dựa trên sáng chế của Fintiv.
WSJ: Lý do khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại tới 12 tỷ USD
Thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại 12 tỷ USD - theo báo Mỹ The Wall Street Journal. Lợi nhuận ròng của các hãng xe hàng đầu có thể giảm tới 25%
Apple thoát đòn thuế iPhone từ Mỹ, nhưng lại đối mặt thách thức dài hạn
Apple vừa tránh được một đòn giáng nặng từ chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump khi các mức thuế 25% bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ - nâng tổng mức thuế lên 50% - không áp dụng đối với điện thoại thông minh.
Tỷ phú Elon Musk cảnh báo 'OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft' khi CEO Sam Altman vừa công bố GPT-5
ChatGPT được nâng cấp lớn: Thông minh hơn và ít có khả năng đánh lừa người dùng
Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những loại chip then chốt cho trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của thỏa thuận thương mại trước khi có khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.