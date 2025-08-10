Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo Financial Times, các quan chức Trung Quốc đã nói với các chuyên gia ở Washington rằng Bắc Kinh mong muốn chính quyền Trump giảm bớt hạn chế xuất khẩu đối với chip bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Chip HBM, vốn hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ AI đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ, được giới đầu tư đặc biệt chú ý vì chúng thường được sử dụng cùng với bộ xử lý đồ họa AI, đặc biệt là của Nvidia.

Financial Times cho biết Trung Quốc lo ngại vì các biện pháp kiểm soát HBM của Mỹ đang cản trở khả năng các công ty như Huawei phát triển chip AI của riêng mình.

Các chính quyền Mỹ liên tiếp áp dụng hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc nhằm kìm hãm tham vọng AI và phát triển quốc phòng của Bắc Kinh.

Mặc dù điều này ảnh hưởng đến khả năng các công ty Mỹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu bùng nổ từ Trung Quốc -một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc vẫn là nguồn doanh thu quan trọng đối với các nhà sản xuất chip Mỹ.