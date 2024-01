Chạy "xả hàng" trước Tết: Ô tô loạn giá

Xe “cỏ”, xe sang đều giảm giá

Chưa bao giờ mức giảm giá ô tô mới gần Tết Nguyên đán lại đa dạng như lúc này. Từ những ngày đầu năm 2024, hãng xe Honda vẫn duy trì chính sách ưu đãi thuế trước bạ từ 5/1 đến hết 31/1/2024. Mẫu xe City là tâm điểm với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản L và G. Hãng này cũng tặng quà cho khách hàng mua các phiên bản City RS, kèm theo 50% lệ phí trước bạ.

Các mẫu xe khác của Honda như HR-V, Civic, Accord đều được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ như trước. Honda HR-V có giá 669-871 triệu đồng, mức giảm chi phí lăn bánh khoảng 33 - 43 triệu đồng. Civic giá 730 - 870 triệu đồng, giảm 36 - 43 triệu đồng.

Toyota cũng tham gia vào cuộc đua giảm giá với chính sách mới. Cụ thể, xe Yaris Cross được giảm từ 73-80 triệu đồng. Trong đó, Yaris Cross máy xăng giảm 80 triệu đồng; Yaris bản hybrid giảm 73 triệu đồng với mức giá mới là 765 triệu đồng.

Trong danh sách những hãng giảm giá, Subaru nổi bật với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 1/2024, khách hàng mua xe Subaru sẽ được hưởng ưu đãi lớn, từ tiền mặt đến gói phụ kiện tặng kèm. Mẫu xe phổ biến như Subaru Forester, Outback, BRZ, và WRX đều được giảm giá đáng kể, đặc biệt là mẫu Subaru BRZ với mức giảm tới 410 triệu đồng khiến giá bán thực tế của BRZ xuống thấp kỷ lục, chưa đến 1,5 tỷ đồng/chiếc. Bên cạnh đó, hãng xe này còn có thêm gói quà tặng đi kèm với mỗi phiên bản, giá trị nhất là quà trị giá 5 năm bảo hành không giới hạn số km.

Trong khi đó, hãng xe Mercedes-Benz Việt Nam giảm 50% phí trước bạ cho 3 dòng xe C-Class, E-Class và V-Class, áp dụng đến ngày 29/2/2024.

Mặc dù giảm kịch sàn nhưng các đại lý vẫn trong tình trạng chờ khách. Một nhân viên bán xe Hàn Quốc tại đại lý Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thông thường người dân mua sắm vào dịp cuối năm, tuy nhiên năm nay lượng hàng bán ra rất thấp. “Đã nhiều năm kinh doanh ô tô, chưa bao giờ tôi thấy thị trường tệ như vậy. Bình thường mỗi tháng cuối năm, tôi có thể bán cả chục xe, nhưng vài tháng qua có tuần không chốt được khách nào dù giá ô tô tốt nhất trong vòng 10 năm trở lại đây”, nhân viên này chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Nguyễn Đoàn, giám đốc một đại lý ô tô tại Hà Nội cho biết, chính sách hỗ trợ giảm lệ phí trước bạ giúp đại lý xe có dư địa để thêm gói hỗ trợ cho khách hàng.

Dành cả tháng để tìm hiểu và mua ô tô vào dịp cuối năm, với mục tiêu mua xe dưới 500 triệu đồng, chị Minh Ngọc (Long Biên, Hà Nội) tìm hiểu các dòng xe Kia morning, Wigo, Hyundai grand i10… Vào thời điểm này, ngoài phí trước bạ được miễn 50%, các hãng xe còn giảm giá trực tiếp vào giá bán cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Sau khi đi thử các dòng xe, chị Ngọc quyết định chọn xe Hyundai grand i10. Chị Ngọc đã đến 10 đại lý khác nhau tham khảo giá, đại lý chênh nhau chỉ 3- 5 triệu đồng/xe. Chính sách đại lý đưa ra đều chung như miễn phí 50% phí trước bạ, tặng thảm da, dán kính…

“Nhân viên bán xe ngày nào cũng thúc khách đặt cọc để được giá tốt. Xe tôi được giảm trực tiếp vào giá bán 30 triệu đồng, so với đại lý khác thấp hơn nhiều. So với năm ngoái, giá xe này giảm gần 100 triệu đồng. Thế nhưng, khi tôi đi làm thủ tục vay ngân hàng , dù hợp đồng mua bán với đại lý ghi rõ số tiền 402.000.000 đồng/chiếc chưa bao gồm các loại phí để lăn bánh, nhưng ngân hàng chỉ định giá xe 382.000.000 đồng. Điều này khiến tôi thắc mắc không biết đâu mới là giá trị thực của xe”, chị Ngọc nói.

Còn chị Thủy Tiên (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị cũng vừa đặt cọc mua xe Kia Sonet với giá 600 triệu đồng (lăn bánh). Các đại lý chênh nhau vài triệu đồng với dòng xe này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ Cục Thuế Hà Nội cho biết, giá xe là căn cứ để tính các loại thuế phí như thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ. Trước khi chào bán trên thị trường, hãng xe, nhà máy sản xuất sẽ gửi văn bản thông báo giá niêm yết tới cơ quan quản lý Bộ Công Thương. Trên cơ sở giá niêm yết, cơ quan thuế thu các loại thuế.

“Cơ quan thuế sẽ thu thuế theo giá niêm yết được hãng công bố. Các đại lý giảm giá bằng tiền hoặc tặng quà khuyến mại cho người mua, nhưng khi xuất hoá đơn, nộp thuế phải tuân theo giá niêm yết”, vị cán bộ Thuế Hà Nội nói.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ô tô là mặt hàng kê khai giá. Chỉ khi có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng mới hậu kiểm bằng việc thanh tra, kiểm tra. Vào cuối năm, đại lý đua nhau khuyến mại, giảm giá để “xả hàng” mẫu xe cũ, chuẩn bị đón mẫu xe mới ra mắt. Nửa đầu năm 2023, nhiều đại lý ô tô than phải “cắt máu” để gồng lỗ, vì nhu cầu mua xe giảm mạnh. Dù nhu cầu mua xe giảm nhưng số lượng ô tô đặt hàng của đại lý không giảm do liên quan tỷ lệ chiết khấu của nhà máy. Số lượng xe mỗi năm “ra lò” càng nhiều, tỷ lệ chiết khấu sẽ càng cao. Người tiêu dùng sẽ hưởng lợi khi đại lý giảm giá xả hàng ô tô.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, doanh số bán ô tô 11 tháng của năm 2023 giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ô tô du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 57% so với năm 2022. Cũng tính đến hết tháng 11/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 25% trong khi xe nhập khẩu giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.

Theo Tiền phong