Chỉ đạo dứt điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Cục Quản lý thị trường (QLTT), ở Long An cho hay, đã chỉ đạo đội 6 lập hồ sơ hoàn thiện để có biện pháp xử lý đối với Công ty Yên Trang đóng tại ấp 10 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), do có hành vi vi phạm pháp luật trong việc phân phối phân bón.