Chủ loạt khách sạn 5 sao Rex, Majestic, Continental… đình đám giữa Sài Gòn đang làm ăn ra sao?

6 tháng đầu năm, tổng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 5,5 triệu lượt, tổng khách du lịch nội địa đạt khoảng 64 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 343.100 tỷ đồng, tăng 1,45% so cùng kỳ 2019, tức trước khi Covid-19 bùng phát.



Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy có nước có 9 tỉnh, thành phố doanh thu du lịch vượt 10.000 đồng trong nửa đầu năm.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu cả nước, khi tổng doanh thu du lịch ước đạt 80.800 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp đến là Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Nghệ An, Bình Thuận, Lào Cai, Đà Nẵng.

Khách nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt và tập trung nhiều tại các điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Du lịch phục hồi mạnh mẽ nửa đầu năm 2023 đã kéo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch tăng vọt.

Saigontourist Group là chủ loạt khách sạn 5 sao Rex, Majestic, Continental… đình đám tại TP.HCM. Ảnh: Saigontourist Group

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, cho biết nửa đầu năm 2023, Saigontourist Group đón 892.000 lượt khách, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt khoảng 75% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng lãi gộp đạt 1.860 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Bình đánh giá tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Saigontourist Group đạt kết quả phục hồi khá tích cực.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, do UBND TP.HCM quản lý.

Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp…

Nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp khắp các tỉnh thành như Sài Gòn - Hạ Long, Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Kim Liên, Sài Gòn - Quảng Bình, Sài Gòn - Đông Hà, Sài Gòn - Phú Quốc, Sài Gòn - Rạch Giá, Sài Gòn - Vĩnh Long, Sài Gòn - Đà Lạt… đều do Saigontourist Group quản lý.

Tại TP.HCM, riêng lĩnh vực khách sạn - lưu trú, một loạt khách sạn đình đám tọa lạc trên “đất vàng” TP.HCM như Rex, Majestic, Caravelle, New World, Continental Sài Gòn, Đệ Nhất… đều trực thuộc Saigontourist Group hoặc là doanh nghiệp liên danh, liên kết.

Khách sạn 5 sao Majestic trên đường Tôn Đức Thắng, nhìn ra bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn. Ảnh: Majestic

Năm 2023, Saigontourist Group đặt mục tiêu doanh thu tăng 22%, tổng lượt khách đạt gần 1,69 triệu lượt khách, tăng 62% so với kết quả năm 2022.

Tập đoàn xác định năm 2023 là năm thứ ba bước vào giai đoạn phát triển 2021-2025, Saigontourist Group sẽ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới, với mục tiêu khẳng định là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mục tiêu này sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM và cả nước, phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả.