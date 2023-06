Chủ tịch Trần Hùng Huy hát Cô đơn trên sofa, nhảy "cực cháy" dưới mưa để cảm ơn người sáng lập, nhân viên ACB

Trong Gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tối qua, 4/6, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tiếp tục gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực cháy” trên sân khấu.



Phần biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn rất ấn tượng với màn nhảy dưới mưa ngay trên sâu khấu.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên Sofa nổi đình nổi đám thời gian qua.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy hát Cô đơn trên sofa và biểu diễn vũ đạo "cực cháy". Ảnh cắt từ clip

Ông Huy cho biết phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị Chủ tịch ngân hàng.



Trước gala này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã có những chia sẻ từ đáy lòng với toàn thể người lao động ACB với thông điệp: Tiếp nối chính mình - Tiếp nối thế hệ - Tiếp nối di sản.

“Cảm ơn vì đã bên nhau, vì luôn gắn kết, vững tin và trọn tấm lòng. Ở phía trước là cả tương lai xán lạn, nơi có con đường chờ ta cùng nhau tới, tiếp nối giá trị cho mai sau.

Chúng ta chọn tiếp nối chính mình, sẽ luôn là ACB chính trực, cẩn trọng, cách tân; là một ACB luôn biết hài hòa và mong cầu hiệu quả vững bền. ACB sẽ tiếp nối sự tốt đẹp và trưởng thành của chính mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng.

Chúng ta chọn tiếp nối thế hệ, cùng với khách hàng và cộng đồng chuyển giao liên tục qua từng thế hệ để tiếp nối tâm huyết trong mỗi gia đình; chuyển giao vững vàng giữa những giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, hay bền bỉ cùng xây dựng những nền tảng lâu dài cho thế hệ tiếp theo trong cộng đồng.

Chúng ta chọn trân quý, bảo tồn và tiếp nối di sản. Tâm huyết của chúng ta, không chỉ là để đạt được thật nhiều những lợi ích trước mắt, mà thật ra là để có được sự bền vững theo thời gian. Chúng ta trước hết ý thức mình cần làm gì để không để lại những hệ lụy xấu.

Và hơn thế, ACB sẽ kiên trì chọn những con đường kinh doanh, những mối liên kết, những giải pháp dịch vụ đảm bảo được lợi ích lâu dài bền vững cho khách hàng, cho cổ đông, và cho sự gắn kết, cống hiến của tập thể nhân viên ACB”.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978. Ảnh: FBNV

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là người trẻ nhất trong dàn lãnh đạo của ACB, tham gia điều hành và là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ tháng 9/2012.

Trước đó, từ năm 2002, ông Huy giữ vị trí Giám đốc Marketing ACB và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ngân hàng năm 2008. Ông Huy chính là con trai nguyên Chủ tịch ACB Trần Mộng Hùng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được đánh giá là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản mạng xã hội Facebook.

Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Trước đó, lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ACB, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng đã xuất hiện trên sân khấu và hát một loạt “hit” đình đám thời điểm đó như Ngày mai em đi, Uptown Funk, Attention… để tiếp năng lượng và tri ân toàn thể nhân viên.