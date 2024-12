Chứng khoán Việt Nam bùng nổ, chứng khoán Mỹ cao kỷ lục

Kết thúc giao dịch hôm nay, VN-Index đạt mức điểm rất cao 1.267,53; tăng 2,19% và cao nhất trong vòng hơn một tháng.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số trong vòng hơn 3 tháng kể từ ngày 16/8. Con số 2,19% cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh nhất Châu Á ngày 5/12.

Hôm qua 4/12, VN-Index đóng cửa ở sát mốc 1.240 điểm và thị trường đầy sắc đỏ. Hôm nay, toàn thị trường tràn đầy sắc xanh.







Sắc xanh tràn ngập thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 5/12/2024. Nguồn: Vietstock

Bên cạnh việc tăng điểm ngoạn mục, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng, và 775 tỷ đồng là giá trị mua ròng được ghi nhận trên sàn HoSE.

Màu xanh hôm nay hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành. Nổi bật nhất là những mã như SSI, HCM, VCI, FTS, CTS. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE hôm nay vượt 21.041 tỷ đồng; giá trị giao dịch trên sàn HNX đạt hơn 1.504 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới vào ngày 4/12. Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,5% lên 6.086,47 điểm; Nasdaq kết phiên ở mức 19.735,12 điểm, tăng 1,3%; Dow Jones tăng 0,69%, chốt ở mức 45.014,44 điểm.

Chứng khoán Mỹ lập thêm kỷ lục là do ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nói tại một sự kiện của báo New York Times rằng kinh tế Mỹ hiện nay đang tốt hơn so với tháng 9 vừa qua, là lúc Fed -- với vai trò là ngân hàng trung ương của Mỹ -- bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ảnh TL

Ông Powell, nhân vật đầy quyền lực hiện nay, đã nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát đang giảm dần, mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.

Trong tháng 9, Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Sau đó, ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới đã cắt thêm 25 điểm cơ bản nữa trong tháng 11. Thị trường toàn cầu ngóng chờ Fed sẽ cắt thêm 25 điểm cơ bản nữa trong tháng 12 này. Lần hạ lãi suất thứ ba, nếu có, được kỳ vọng sẽ được quyết định tại cuộc họp chính sách ngày 17-18/12 (giờ Mỹ) của Fed.