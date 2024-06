Cổ đông của Hòa Bình chưa thấy niềm vui

Loạt nhân sự cấp cao HBC được công bố bổ nhiệm vào ngày 14/6/2024 gồm ông Lê Văn Viên (bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc); ông Lê Trung Kiên giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị (HĐQT); bà Nguyễn Kim Loan đảm nhiệm vị trí Giám đốc khối Tài chính kế toán.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức online ngày 16/4 tại TP.HCM

Ngoài ra, bà Phan Thị Cẩm Hằng trở thành Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán; ông Lê Minh Huy là Giám đốc khối Kinh doanh; bà Lê Thị Phương Uyên giữ vị trí Giám đốc khối Nội chính; và ông Phạm Nguyên Cường là Giám đốc khối Kiểm soát.

Trước đó, vào ngày 10/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Hòa Bình.

Cụ thể, Hòa Bình bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Các vi phạm bao gồm việc công bố chậm trễ các tài liệu như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Thông báo thay đổi thành viên HĐQT; và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022; cùng Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022.



HBC cũng bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, Hòa Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Lê Viết Hải mà chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua. Tổng số tiền phạt cho các vi phạm này lên tới 190 triệu đồng.

Trước Tết Nguyên đán 2024, hơn 274 triệu cổ phiếu HBC được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa ra khỏi diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch kể từ phiên 19/1 (được giao dịch toàn thời gian). Lý do bởi công ty đã khắc phục được lỗi dẫn đến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch. Tuy nhiên, cổ phiếu HBC vẫn bị đưa vào diện kiểm soát.

Năm ngoái, hơn 274 triệu cổ phiếu này bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều) kể từ 23/5/2023 do công ty việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong phiên 19/1/2024, cổ phiếu HBC tăng trần lên mức 9.280 đồng, khớp lệnh 3,6 triệu đơn vị. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu xây dựng này trong 5 tháng trở lại đây. Kết phiên giao dịch ngày 14/6/2024, cổ phiếu HBC có giá 7.790 đồng, giảm 16% sau 5 tháng.

Theo số liệu tại báo cáo thường niên 2023, tính đến giữa tháng 1/2024, HBC có 38.183 cổ đông. Công ty có hai cổ đông. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải nắm gần 47 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,14%) và Hyundai Elevator Co., Ltd nắm gần 28,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,25%). Có 5 cổ đông nắm từ 1-5% vốn (tổng cộng gần 33,7 triệu cổ phiếu - tương ứng 12,29% vốn). So với số lượng ghi nhận tại báo cáo thường niên 2022 là 45.270 cổ đông đã giảm gần 7.100 cổ đông.

Tình hình tài chính tương đối khó khăn trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến đà giảm của cổ phiếu HBC.

Năm 2024, Hòa Bình đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 433 tỷ đồng, so với mức lỗ 1.110,7 tỷ đồng của năm trước. Tuy nhiên, kết thúc quý đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 13,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù đã có lãi trở lại sau hai năm thua lỗ, nhưng tính đến ngày 31/3/2023, Hòa Bình vẫn còn lỗ lũy kế 3.182,46 tỷ đồng, chiếm 116,1% vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu đạt 2.741,33 tỷ đồng.