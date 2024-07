Cổ đông Phát Đạt sắp nhận cổ tức bằng cổ phiếu

18/07/2024 10:30 AM (GMT+7)

18/07/2024 10:30 AM (GMT+7)

Hội đồng Quản trị của Phát Đạt (mã PDR, sàn HoSE) mới thông qua phương án phát hành 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 100:15 (15 cổ phiếu mới cho 100 cổ phiếu hiện hữu).

Trụ sở văn phòng Phát Đạt tại số 39 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM

Nếu phương án phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Phát Đạt dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong quý 3/2024 này, đồng nghĩa với việc vốn điều lệ mới sẽ vượt mốc 10.000 tỷ đồng (tăng 15%).

Tháng 6 vừa qua, PDR phân phối thành công 134,3 triệu cổ phiếu cho 23.945 nhà đầu tư, tương đương 100% tổng số cổ phiếu chào bán ra công chúng, nâng vốn điều lệ từ 7.388 tỷ đồng lên 8.731 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này gồm 119,9 triệu đơn vị do cổ đông thực hiện quyền và 14,4 triệu được bán cho các nhà đầu tư khác sau khi cổ đông từ chối quyền mua.

PDR thu về khoảng 1.343 tỷ đồng (giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu) từ đợt phát hành tháng 6. Theo công ty, số tiền này được dùng để đầu tư vào các dự án: Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (511 tỷ đồng); Dự án Cadia Quy Nhơn (400 tỷ đồng). Cả 3 dự án này đều ở tỉnh Bình Định.

Đối với 300 tỷ đồng còn lại, Phát Đạt sẽ cho vay đến Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long và Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hoà Phú dưới dạng khoản vay.

Cả hai công ty là doanh nghiệp con gián tiếp do Phát Đạt sở hữu hơn 99% vốn điều lệ. Mỗi công ty sẽ nhận 150 tỷ đồng để thực hiện dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 tại tỉnh Bình Dương.

Cuối tháng 2/2024, ngân hàng MBBank đã cấp hạn mức tín dụng 1.500 tỷ đồng để Phát Đạt phát triển các dự án của công ty.