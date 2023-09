Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (28/9): Mã chứng khoán MWG được quan tâm nhờ câu chuyện của Bách Hóa Xanh

28/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

28/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

Phiên giao dịch hôm qua (27/9), tâm lý thận trọng của nhà đầu tư được thể hiện suốt phiên buổi sáng và đầu phiên chiều khi thanh khoản giảm mạnh và lực cầu cổ phiếu khá thưa thớt.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy giá cổ phiếu trong nửa cuối phiên chiều (từ 14h) đã giúp VN-Index bật tăng, lấy lại sắc xanh. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí thu hút được lực cầu tốt nhất với mức phục hồi lần lượt là 4,5% và 1,96%. Khối ngoại cũng mua ròng trở lại trên cả hai sàn HoSE và HNX.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng gần 16 điểm, tương đương với 1,4%, lên 1.153 điểm.

Mã chứng khoán MWG được khuyến nghị nhờ câu chuyện riêng của Bách Hóa Xanh. Ảnh: Hồng Phúc

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng quan sát thị trường

Tuy có phiên hồi phục vào hôm qua (27/9), song các chuyên gia chứng khoán đều khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng quan sát và cân nhắc giao dịch trong phiên hôm nay khi thị trường có các tín hiệu xác nhận rõ ràng.

Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mặc dù áp lực rung lắc sẽ vẫn còn tiếp diễn trong các phiên tới, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục và hướng lên ngưỡng cản đáng lưu ý quanh 1.170 (+-5).

Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở trong những phiên trước và có thể gia tăng một phần tỷ trọng khi chỉ số về lại ngưỡng hỗ trợ đã đề cập.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) thì khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi giá cao trong các phiên tăng điểm.

Theo SHS, thị trường hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/9, nhưng rủi ro VN-Index lại tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới vẫn cao. Nhà đầu tư ngắn hạn nếu đang có tỷ trọng cao nên tiếp tục tranh thủ nhịp hồi phục kỹ thuật để hạ tỷ trọng, hạn chế mua đuổi giá cao trong các phiên tăng điểm.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, xu hướng uptrend đang bị đe dọa nhưng khả năng cao thị trường sẽ đi vào vùng tích lũy lại do đó có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và theo dõi thêm diễn biến thị trường.

Còn theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nếu lực cầu cổ phiếu được duy trì trong phiên tiếp theo thì VN- Index sẽ chạm tới 1.170 – 1.175 điểm.

"Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao có thể cân nhắc lướt sóng đối với những cổ phiếu thuộc các ngành như chứng khoán, bất động sản. Đối với những nhà đầu tư vẫn đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, có thể tận dụng những phiên tăng điểm để cơ cấu, thu gọn lại danh mục", ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của VCBS, gợi ý.

Cổ phiếu MWG được quan tâm nhờ câu chuyện của Bách Hóa Xanh

Trong phiên giao dịch hôm nay (28/9), mã chứng khoán MWG của Thế giới Di động (HoSE: MWG) được quan tâm hơn nhờ câu chuyện của Bách Hóa Xanh. Theo đó, hãng tin Reuters cho biết, Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) là một trong số nhiều nhà đầu tư lớn muốn mua lại 20% vốn chuỗi Bách Hoá Xanh. Hiện, Bách Hoá Xanh được định giá từ 1,5 - 1,7 tỷ USD.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) mới đây đã ra khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu MWG. Theo BVSC, MWG vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 8/2023 với doanh thu tiếp tục đà cải thiện theo tháng, đạt 9.965 tỷ đồng (tăng 1% so với tháng trước), chủ yếu được hỗ trợ bởi Bách Hóa Xanh.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MWG đạt 76.455 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ), hoàn thành 63,9% dự báo cho cả năm 2023 của chúng tôi.

"Chúng tôi giữ nguyên dự báo lợi nhuận ròng 2023-2025 cho MWG, kỳ vọng sự phục hồi gấp 5,5 lần trong 2024 và 23,1% trong 2025", báo cáo của BVSC nêu.

Theo BVSC, dù triển vọng của MWG trong ngắn hạn tốt hơn nhờ các yếu tố cơ bản cải thiện, diễn biến giá cổ phiếu vẫn kém đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành, chủ yếu do áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài và thị trường điều chỉnh. Từ đó, BVSC tiếp tục khuyến nghị Outperform (khả quan) với MWG tại mức giá mục tiêu 65.102 đồng/CP (Upside: 26,4%).

Động lực tăng giá: Bách hóa xanh hòa vốn sớm hơn kỳ vọng; Bách hóa xanh hoàn thành phát hành riêng lẻ (tối đa: 20%); và Thị trường MCE phục hồi mạnh mẽ hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, Cọng ty CK BIDV (BSC) thì lại dành khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan.

Cụ thể, BSC điều chỉnh giảm doanh thu thuần năm 2023 của MSN là 0,2% so với dự phóng trước đó, do mức tăng doanh thu MCH đủ bù đắp cho mức giảm doanh thu WCM và MHT do nhu cầu yếu và tái cấu trúc hoạt động Phúc Long nửa đầu năm 2023.

Biên lợi nhuận sau thuế giảm 2,5 điểm phần trăm do điều chỉnh tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận TCB trong bối cảnh lãi suất vay trái phiếu và dài hạn duy trì nền cao, biến động tỷ giá.

Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần MSN đạt 89.682 tỷ đồng (tăng 8,2% so với năm trước) và biên lợi nhuận sau thuế đạt 5,2% (tăng 2 điểm phần trăm so với 2023E) dựa trên kỳ vọng Kinh tế dần phục hồi hỗ trợ kết quả kinh doanh của các mảng kinh doanh chính Áp lực lãi suất suy giảm giúp giảm áp lực từ chi phí lãi vay và kết quả kinh doanh của TCB kỳ vọng phục hồi tích cực.

Từ đó, BSC duy trì khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu MSN với giá trị hợp lý năm 1 năm là 85.800 đồng/CP (Upside 16,7% so với giá đóng cửa ngày 27/9/2023).

Định giá dựa trên phương pháp định giá từng phần "SOTP - Điều chỉnh giảm -1.4% so với giá mục tiêu trước đó do kỳ vọng tích cực của MCH và TCB chưa đủ để bù đắp cho mức giảm kỳ vọng KHKD MHT và áp lực từ đòn bẩy tài chính duy trì ở mức cao.