Côn Đảo quyết liệt nói không với vàng mã

Sau thời gian triển khai thực hiện "Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã", theo đánh giá của huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), về cơ bản chủ trương này đã được nhân dân và du khách đồng thuận, hạn chế số lượng hàng mã, đồ mã dâng cúng, giảm dần việc đốt hương, nhang tại các di tích, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh đồ lễ còn chưa đồng thuận với chủ trương của UBND huyện. Một số chủ cơ sở kinh doanh đồ lễ đã đăng một số thông tin phản ứng với chủ trương của UBND huyện lên các trang mạng xã hội, gây ra dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Côn Đảo.

Theo chủ trương của huyện, người dân và du khách hoàn toàn có thể lựa chọn các mâm lễ với hoa quả, trái cây và các vật dụng thân thiện với môi trường để dâng lễ và thắp hương, nhang tại các điểm di tích theo đúng quy định, thể hiện lòng thành kính của mỗi người, thay vì sử dụng hàng mã, đồ mã và các vật dụng bằng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, qua đó góp phần chung tay cùng với huyện Côn Đảo trong công tác bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, giảm khói bụi ô nhiễm do hoạt động đốt hàng mã gây ra, từ đó xây dựng hình ảnh Côn Đảo xanh, thân thiện, văn minh.

Việc nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các di tích do UBND huyện quản lý cũng nhằm góp phần thực hiện Đề án "Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030" được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 495 ngày 16/3/2023. Do đó, huyện Côn Đảo mong muốn kêu gọi toàn thể Nhân dân và du khách cùng chung tay với chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện "Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã tại các điểm, khu di tích trên địa bàn huyện" góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Sau đây là một số nội dung cổ động.

Các hoạt động thực hiện Đề án"Kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế – xã hội bền vững H.Côn Đảo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030".