Công ty Đài Loan bỏ rơi gần 300 khách ở Phú Quốc sẽ phá sản vì mất khả năng chi trả?

19/02/2024 9:02 AM (GMT+7)

Ông David Lin (giữa), CEO của công ty Mega International Travel Service - công ty mẹ của We Love Tour - trả lời báo chí Đài Loan tại Đài Bắc ngày 12/2/2024 về vụ We Love Tour. Ảnh: Taipei Times.

Quyết định đình chỉ hoạt động của công ty du lịch Đài Loan này được Cục Du lịch Đài Loan công bố hồi cuối tuần. Ngoài ra, Cục cũng công bố các khoản nợ khủng của công ty này. Theo đó, We Love Tour đang ngập trong chuỗi khó khăn về tài chính, với khoản nợ hơn 10 triệu Đài tệ (318.730 USD).

Cục cho biết họ cũng phát hiện We Love Tour đã vi phạm quyền lợi của khách hàng sau khi 292 du khách đặt tour từ Đài Bắc đến đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Công ty này vi phạm điều khoản "phải cung ứng, sắp xếp đầy đủ nơi ở và vé máy bay trước khi tour được khởi hành".

Theo báo Focus Taiwan của Đài Loan, do khó khăn về tài chính nên We Love Tour không thể thực hiện đúng hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Việc đình chỉ kinh doanh đối với công ty sẽ ảnh hưởng đến khoảng 430 khách hàng mà đơn vị này đã lên kế hoạch phục vụ đến tháng 4 năm nay.

Tất cả khách hàng của We Love Tour có tour bị hủy có thể yêu cầu công ty bồi thường hoặc nhờ công ty hỗ trợ chuyển hành trình đã định sẵn của họ sang một công ty du lịch khác ở Đài Loan.

Báo này cũng cho biết vào chiều 16/2 rằng đại diện Cục Du lịch Đài Loan đã nhiều lần liên lạc với ông David Lin - Giám đốc We Love Tour - nhưng không được nên đã yêu cầu Phó giám đốc Gao Minxiang thông báo tạm dừng các đoàn du lịch của công ty này đến Phú Quốc trong các ngày 16, 20 và 24/2.

Trước đó, vào ngày 9/2 (30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), đoàn 292 khách Đài Loan bay đến sân bay Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, hướng dẫn viên và nơi lưu trú do vướng mắc về hợp đồng, thanh toán tiền giữa We Love Tour và đối tác tại Việt Nam là công ty Winner.

Ngày 12/2, hai công ty đã làm việc để giải quyết các vấn đề với 292 khách bị bỏ rơi.

Sau đó, đại diện TP.Phú Quốc, hãng hàng không Bamboo Airways của Việt Nam, Winner và Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách trở về Đài Loan vào ngày 14/2.

We Love Tour là một đơn vị thuộc 1 công ty du lịch quốc tế tại Đài Loan có tên Mega International Travel Service. Vì sự cố trên, Mega bị khai trừ khỏi thành viên Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan vào ngày 16/2, theo hãng tin NOWnews. Hiệp hội này thông báo Mega không thể thực hiện hợp đồng trong vụ We Love Tour do gặp khó khăn về tài chính.

NOWnews cho biết ông David Lin, CEO của Mega, lúc đầu cho biết không có vấn đề gì về tài chính và sẽ đền bù cho khách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau một ngày giải quyết sự vụ, chính ông Lin đã viết đơn thừa nhận không thể bồi thường, không thể thực hiện các hợp đồng dịch vụ du lịch đã ký (đồng nghĩa với tuyên bố phá sản).