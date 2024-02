Gần 300 khách Đài Loan bị bỏ rơi đã trở về, Bamboo Airways vẫn chưa được thanh toán tiền vé

Bamboo Airways cho biết dù chưa được công ty We Love Tour tại Đài Loan thanh toán tiền nhưng hãng vẫn hỗ trợ đoàn khách trên trở về an toàn theo đúng lịch trình. Chuyến bay từ sân bay Phú Quốc cất cánh lúc 12h30 ngày 14/2.

Đoàn 292 du khách Đài Loan đã được hỗ trợ về nước đúng lịch trình. Ảnh: CTV

Cơ quan quản lý du lịch của Đài Loan đã xác nhận công ty trên chưa thanh toán tiền vé máy bay với Bamboo Airways để bay ngày về 14/2.



Theo cơ quan này, We Love Tour của Đài Loan và Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Winner Việt Nam đã đạt được thỏa thuận sẽ đảm bảo tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng có thể quay trở lại Đài Loan dù vẫn nợ tiền vé máy bay.

Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết 292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour với We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Việt Nam Winner đã hỗ trợ đoàn du khách Đài Loan tại Phú Quốc. Ảnh: CTV

Báo Focus Taiwan của Đài Loan đã đăng tin đoàn khách rơi vào tình huống trớ trêu khi đến Việt Nam và bị công ty nói trên bỏ rơi. Tin tức về những rắc rối của đoàn khách lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 10/2 (nhằm mùng 2 Tết).

Theo tờ báo này, khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty Winner đón và thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 USD; những người không thanh toán sẽ phải tự mình tiếp tục chuyến đi hoặc quay trở lại Đài Loan.

Theo công ty Winner, doanh nghiệp này đã hủy hợp đồng phục vụ tour này vì công ty We Love Tour không thanh toán tiền như cam kết với Winner.

Ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Winner Việt Nam, cho biết ông Derek Chou – Giám đốc Sở Du lịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP. HCM – đã tới Phú Quốc gặp gỡ những du khách trên. Ông Chou cũng tiễn đoàn này trở về Đài Loan.

Trước đó, ông Minh giải thích rằng vào mùng 1 Tết (ngày 9/2), đoàn 292 người của We Love Tour bay đến Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, không đặt phòng khách sạn, không có hướng dẫn viên. Do đó, công ty của Đài Loan đã năn nỉ phía ông Minh hỗ trợ đoàn khách và vì lý do nhân đạo, công ty của Việt Nam đã chấp nhận điều 4 chuyến xe, thuê khách sạn để phục vụ. Hạn thanh toán cho việc này là vào ngày 11/2 nhưng We Love Tour vẫn không chuyển tiền nên Winner thông báo kết thúc chương trình.

Chia sẻ với báo chí, ông Chou thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc nói: "Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến Công ty Winner đã giúp đỡ những khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc. Cơ quan chức năng của chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này và có hình thức xử lý đối với Công ty We Love Tour để trả lại quyền lợi cho khách hàng và cho công ty Winner".