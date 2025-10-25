CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này  

Ngày 24/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT trên phạm vi cả nước đang triển khai chiến dịch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe để kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Cục CSGT, mục tiêu của đợt tổng rà soát là bảo đảm mỗi công dân, mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh duy nhất, từ đó ngăn chặn trùng lặp, sai lệch thông tin và phòng ngừa gian lận trong quản lý hành chính. Việc làm sạch dữ liệu cũng góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong các thủ tục đăng ký, sang tên, xử phạt vi phạm hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được khuyến nghị chủ động đối chiếu thông tin qua các nền tảng số như VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, nhằm kịp thời phát hiện sai sót và chỉnh sửa trước khi phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Hà Nội khuyến khích đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET

Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP đang triển khai tuyên truyền và hướng dẫn người dân chuyển đổi giấy phép lái xe chất liệu bìa giấy sang thẻ nhựa PET. Đây là một trong các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo lực lượng chức năng, thẻ PET có độ bền cao, chống nước - chống ẩm mốc, kích thước nhỏ gọn, thuận tiện mang theo và lưu trữ lâu dài. Đặc biệt, sau khi chuyển đổi, dữ liệu giấy phép lái xe sẽ được số hóa và đồng bộ với hệ thống quốc gia, rút ngắn thời gian xác minh, tra cứu khi cần thiết.

Người dân cũng có thể tích hợp thẻ PET lên ứng dụng VNeID để xuất trình dạng điện tử, không cần mang theo bản giấy. Việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng có thể thực hiện tại bất kỳ địa phương nào, tạo thuận lợi tối đa trong quá trình sử dụng.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân phối hợp với công an cơ sở trong việc rà soát, cập nhật thông tin; đồng thời sớm chuyển đổi giấy phép lái xe cũ sang thẻ PET để góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.

TPHCM cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Công an TP.HCM cũng đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ loại truyền thống sang thẻ nhựa PET hiện đại.

Theo Phòng CSGT TP.HCM, khi chuyển đổi sang thẻ PET, toàn bộ dữ liệu GPLX sẽ được số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể tích hợp GPLX vào ứng dụng VNeID – hệ thống định danh điện tử quốc gia, để xuất trình hoặc cung cấp thông tin trực tuyến khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.

Trong khuôn khổ đợt cao điểm tổng rà soát và làm sạch dữ liệu do Công an TP.HCM phát động từ ngày 8-10 đến 31-12, Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động phối hợp với công an cấp xã để cung cấp, cập nhật thông tin GPLX và thực hiện chuyển đổi sang thẻ PET.

Theo đại diện Phòng CSGT, đây không chỉ là hoạt động mang tính quản lý hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh “công dân số TP.HCM” – tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

