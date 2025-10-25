Hà Nội: Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp Tết Âm lịch 2026
P.V
25/10/2025 10:22 AM (GMT+7)
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày Tết âm lịch 2026.
Ngày 24/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1265/TB-UBND của UBND thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.
Thực hiện Thông báo số 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ Nội vụ về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết từ thứ hai 16/2/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9/2026 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026 Dương lịch; hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ bảy ngày 22/8/2026).
Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trong đó, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.
Các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Dịp tết Âm lịch, lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.
Dịp lễ Quốc khánh, nghỉ thứ tư ngày 2/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ năm ngày 3/9/2026 Dương lịch. Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.
Thành phố khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
