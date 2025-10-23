Chuyên gia nhận định bất ngờ: Trung Quốc trở thành động lực đẩy giá vàng tăng vọt

Torsten Slok, kinh tế trưởng của Apollo Global Management, cho biết tác động của Trung Quốc vượt xa việc ngân hàng trung ương nước này mua vàng - nó còn bao gồm giao dịch chênh lệch giá (arbitrage), nhu cầu mạnh mẽ từ hộ gia đình, và tâm lý trú ẩn an toàn.

Ông dẫn số liệu cho thấy nếu xu hướng này tiếp diễn, các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể sớm nắm giữ nhiều vàng hơn cả đồng đôla Mỹ – đồng tiền dự trữ của thế giới.

“Trung Quốc đang đóng vai trò chính trong đà tăng giá vàng thông qua hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, giao dịch đầu cơ và nhu cầu trú ẩn an toàn từ các hộ gia đình” - Slok viết trong bản tin The Daily Spark hôm thứ Ba, kèm bốn biểu đồ minh chứng cho luận điểm này, cùng một biểu đồ khác cho thấy “sự bất ổn trong kinh doanh tại Mỹ cũng đang đẩy giá vàng tăng cao.”

Nhận định của ông xuất hiện đúng vào buổi sáng giá vàng giảm mạnh nhất trong 12 năm – xuống tới 6,3% sau khi đạt đỉnh 4.381,52 USD/ounce hôm trước. “Chính trong các đợt điều chỉnh mà sức mạnh thật sự của thị trường được bộc lộ” - Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa của Saxo Bank, nói với Bloomberg. Dù giảm còn 4.151,20 USD/ounce vào trưa thứ Ba, vàng vẫn tăng hơn 55% từ đầu năm.

Đà tăng hơn 50% trong năm 2025 đánh dấu cột mốc khi giá vàng vượt 4.000 USD/ounce, sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và suy yếu niềm tin vào đồng USD.

Khi đồng USD mất giá và chứng khoán Mỹ lao dốc, vàng tỏa sáng như tài sản an toàn. Chuyên gia Ed Yardeni dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD vào năm 2026 và tới 10.000 USD vào năm 2028 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, gọi đây là “giao dịch chống mất giá tiền tệ” – khi vàng và Bitcoin được ưa chuộng trong bối cảnh lạm phát và bất ổn hệ thống tài chính.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vàng không ngừng, với tháng thứ 11 liên tiếp tính đến tháng 9, theo Kitco. Dự trữ chính thức đạt 2.264 tấn giữa năm 2025, song giới phân tích cho rằng con số thực tế có thể cao hơn do Trung Quốc thường báo cáo thấp để giữ lợi thế chiến lược. Hoạt động này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn tạo ra “mức sàn giá,” khuyến khích nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tăng mua theo.

Song song đó, người tiêu dùng Trung Quốc cũng góp phần mạnh mẽ vào đà tăng. Lượng vàng rút ra từ Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải tháng 9 đạt 118 tấn, tăng cả so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Các quỹ ETF vàng ở Trung Quốc ghi nhận dòng tiền ròng dương, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai tăng vọt - phản ánh sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn và đầu cơ mạnh mẽ trong nước.

Slok trích dẫn dữ liệu từ Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Tài chính Trung Quốc cho thấy lượng vàng trong nước tăng vọt suốt năm 2025, và theo Bloomberg, nhu cầu từ các hộ gia đình cũng bùng nổ. Trong khi đó, căng thẳng thương mại Mỹ–Trung tiếp tục leo thang khi ông Tập Cận Bình siết xuất khẩu đất hiếm còn ông Trump đe dọa áp thuế mới 100% – trước khi tạm dịu giọng.

Ngoài yếu tố Trung Quốc, sự bất ổn kinh tế tại Mỹ cũng góp phần đẩy giá vàng. Căng thẳng thương mại, đồng USD suy yếu và lãi suất hạ khiến giới đầu tư Mỹ đổ vào vàng như nơi trú ẩn an toàn.

Các định chế lớn như Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng lên tới 4.900 USD/ounce cho cuối năm 2026. Khi kết hợp các yếu tố này, dữ liệu của Slok cho thấy: Trung Quốc là trung tâm của làn sóng vàng, nhưng tác động là toàn cầu.

Phân tích của Slok tương đồng với nhận định của Lina Thomas (Goldman Sachs) và nhà đầu tư huyền thoại Pierre Lassonde, cho rằng đợt tăng giá hiện nay xuất phát từ nền tảng vững chắc chứ không phải đầu cơ.

Thomas nhấn mạnh bất ổn kinh tế do thuế quan và đồng USD yếu đã khiến giá vàng tăng 65% năm nay, lên 4.242 USD/ounce.

Lassonde so sánh giai đoạn hiện nay với thập niên 1970, khi việc Mỹ bỏ bản vị vàng khiến giá vàng tăng hơn 2.300% trong mười năm, và tin rằng chu kỳ tăng này “vẫn còn nhiều năm phía trước.”

Ngay cả những người hoài nghi lâu năm cũng thay đổi quan điểm. CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon thừa nhận đây là “một trong số ít thời điểm hợp lý để nắm giữ vàng.”

Tỷ phú Ken Griffin, CEO quỹ Citadel, cũng nói: “Tôi bắt đầu xem vàng như nơi trú ẩn an toàn – vai trò mà trước đây thuộc về đồng đôla, và điều đó khiến tôi thực sự lo ngại”. Trong khi đó, Ray Dalio của Bridgewater khuyên nhà đầu tư nên dành 15% danh mục cho vàng, gọi đây là “một công cụ đa dạng hóa tuyệt vời.” Trung Quốc dường như cũng đồng tình với quan điểm đó.