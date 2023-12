Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 14/12, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, để chuẩn bị hàng hóa Tết, ngay từ đầu năm, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện.

Đảm bảo người dân được mua hàng bình ổn giá dịp Tết

Trong đó, có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Đây đều là các doanh nghiệp quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao.

Về nguồn vốn chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết Giáp Thìn, doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.

TP.HCM nỗ lực để người dân TP.HCM được mua hàng bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Quang Sung

Về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% đến 43%; bình quân mỗi tháng dự kiến cung ứng 7.000 tấn gạo, 70 triệu quả trứng gia cầm, 2.000 tấn đường, 1.000 tấn thực phẩm chế biến, 2.000 tấn dầu ăn, 10.000 tấn rau củ quả, 6.000 tấn thịt gia súc, 8.000 tấn thịt gia cầm, 200 tấn thủy hải sản…

Đồng thời, doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ (nếu có)… kiên quyết không để xảy ra khan hiếm, thiếu hàng hoá, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc vận hành hoạt động Co.opmart kiêm giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết, nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong 3 tháng trước, trong và sau Tết Giáp Thìn năm 2024, Saigon Co.op đã triển khai công tác dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu ngay từ giữa năm 2023.

“Dự đoán người dân sẽ bắt đầu mua sắm trong khoảng từ 3 – 4 tuần trước Tết Nguyên đán. Trong đó Saigon Co.op kỳ vọng sức mua và lượt khách tăng khoảng 20 – 30% so với tháng kinh doanh bình thường, tăng 50% so với ngày thường. Sức mua sẽ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: bánh mứt kẹo, bánh chưng bánh tét, giò chả, dưa hành củ kiệu, trái cây trưng bày mâm ngũ quả…, các mặt hàng đồ dùng, may mặc dự đoán tăng nhẹ”, ông Thắng nói.

Dự đoán nhu cầu tăng cao dịp Tết, do đó nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch bán hàng cho dịp mua sắm lớn này. Ảnh: Quang Sung

Theo Sở Công thương TP.HCM, tại 3 chợ đầu mối và 221 chợ truyền thống, lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả. Dự kiến, vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 – 15.000 tấn/ngày.

Không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết thêm, đơn vị này còn phối hợp với UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai Ban quản lý các chợ tập trung theo dõi số lượng hàng hóa xuất nhập, tình hình giá cả hàng hóa tại nguồn và về chợ, nắm bắt tình hình kinh doanh, kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng của thương nhân trong chợ.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết. Ảnh: Quang Sung

Đẩy mạnh tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát; đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Đối với kênh phân phối hiện đại, TP.HCM có 48 trung tâm thương mại, 267 siêu thị và hơn 3.000 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động. Các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết.

Những ngày cận Tết, các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng từ 2 - 3 lần so với ngày thường; đồng thời có phương án kéo giãn thời gian hoạt động để đảm bảo nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng. Về giá cả hàng hóa, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết.

Hiện nay, nhiều cửa hàng đã bắt đầu bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Quang Sung

Đồng thời, thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như: thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm… Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh triển khai giảm giá sâu nhiều mặt hàng, tập trung vào các mặt hàng Tết như nước giải khát, bánh, kẹo, mứt, quần áo...