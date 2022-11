Doanh nghiệp bất động sản lùi thời gian "tung" dự án chờ thị trường năm sau

Doanh nghiệp bất động sản khó kỳ vọng vào thị trường

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến nguồn cung sụt giảm kỉ lục, thị trường bất động sản các tháng cuối năm được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc với số lượng nguồn cung sản phẩm mới tăng lên. Niềm tin này được thể hiện trong nhiều báo cáo, dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường.

Theo đó, DKRA Việt Nam cho rằng nguồn cung mới trong 3 tháng cuối năm 2022 sẽ tăng trưởng và giúp nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong quý. Cụ thể, theo DKRA, phân khúc đất nền trong 3 tháng cuối năm nay sẽ tăng nhẹ, đạt khoảng 1.500 - 2.000 nền, tập trung chủ yếu ở các thị trường vùng ven TP.HCM như: Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Thị trường thứ cấp có khả năng duy trì ở mức ổn định, khó có sự tăng giá đột biến trong giai đoạn cuối năm. Ngược lại, mặt bằng giá trên thị trường sơ cấp vẫn tiếp tục đà tăng do chịu ảnh hưởng của các loại chi phí đầu vào.

Nguồn vốn tín dụng được kiểm soát chặt chẽ gây khó cho thị trường bất động sản. Ảnh: H.T

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới quý 4 có thể sẽ tăng, đạt mức khoảng 6.000 - 7.000 căn. Trong đó, TP.HCM với khoảng 3.000 - 5.000 căn, Bình Dương duy trì ở mức khoảng 2.000 - 3.000 căn, Long An khoảng 350 căn và Bà Rịa - Vũng Tàu với khoảng 500 căn hộ dự kiến mở bán mới.

Trong những tháng cuối năm 2022. Căn hộ hạng A tiếp tục giữ vững vị thế chủ đạo tại thị trường TP.HCM trong khi căn hộ hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới các tỉnh giáp ranh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà đầu tư nhận thấy thị trường đã và đang "chững" lại rất nhiều so với các quý trước. Một số các chuyên gia cũng cho hay, việc thị trường hiện nay "bất động" là đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Số liệu báo cáo ở các quý 1 và 2 cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, sinh lời.

Tuy nhiên, do dòng chảy của thị trường trong và ngoài nước đã tác động trực tiếp đến các chính sách tiền tệ. Ngân hàng buộc tăng lãi suất cho vay, siết room tín dụng… điều này khiến các nhà đầu tư muốn có kênh tài chính đổ vào đất cũng phải rất vất vả và cân nhắc.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM nhận định rằng cuối năm là thời điểm mà nhiều người nghĩ rằng sau đại dịch thị trường bất động sản và các ngành nghề khác sẽ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, khó khăn vẫn đang bủa vây từ chủ đầu tư đến người mua nhà và nhà đầu tư thứ cấp. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng đang được kiểm soát chặt chẽ. Phần lớn vốn đầu tư của các doanh nghiệp đang dựa vào vốn vay ngân hàng mà lại không được giải ngân. Đây là bài toán vô cùng khó cùng cho nhà đầu tư.

Doanh nghiệp lùi thời gian "tung" dự án bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết đánh giá hiện nay các doanh nghiệp bất động sản đang vô cùng gian nan để huy động vốn ứng trước của khách hàng do thị trường đang "chững lại, trầm lắng", giao dịch sụt giảm dẫn đến rủi ro. Bị mất thanh khoản là nỗi lo lớn nhất của các chủ đầu tư dự án và nhà đầu tư thứ cấp.

"Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì điều kiện về năng lực tài chính…. thì chủ đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

Nhà đầu tư không dám tung hàng vào thời điểm cuối năm. Ảnh: H.T

Trong khi đó, hiện nay Ngân hàng nhà nước đa thực hiện việc siết room vay vào bất động sản, các ngân hàng Thương mại cũng cạn vốn, hoặc phải đề phòng nhiều rủi ro nên khiến việc tiếp cận vốn ngân hàng khó, vốn huy động cũng không nhiều. Điều này đã khiến cho việc các chủ đầu tư phải nghĩ đến việc dời lại bán hàng vào năm 2023.

Thực tế, việc siết tín dụng bất động sản, người mua nhà, người đầu tư bắt đầu tranh thủ "ôm" dòng tiền để tìm lựa chọn an toàn, hoặc gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất cao ở thời điểm hiện tại đã khiến việc huy động vốn của các doanh nghiệp trở nên khó khăn.

Theo ghi nhận của PV, một số đơn vị như Tập đoàn Nam Long đã lùi kế hoạch bán sản phẩm tại dự án ở Đồng Nai, giai đoạn 2 của Khu đô thị Izumi City và Paragon Đại Phước dự kiến sẽ mở bán vào quý I/2023 thay vì dịp cuối năm 2022.

Hay Tập đoàn An Gia, trong quý 2 và đầu quý 3/2023, hàng loạt các sàn đã chạy giới thiệu dự án The Gio Riverside của tập đoàn này tại khu vực phường Bình An, TP.Dĩ An Bình Dương. Nhưng chỉ ít thời gian, các đơn vị và sale đã liên hệ với khách hàng về việc chủ đầu tư quyết định dời mở bán dự án qua năm 2023. Hay Tập đoàn Đất Xanh cũng dời kế hoạch triển khai một số dự án sang năm 2023 như dự án căn hộ Lux Star (TP.HCM), Opal Cityview, DXH Parkview (Bình Dương).

Nhiều đơn vị chọn giải pháp lùi thời gian bán hàng để chọn thời điểm thích hợp. Ảnh: H.T

Ngoài ra có Vạn Phúc Group đã dời kế hoạch mở bán dự án căn hộ cao cấp nằm trong Khu đô thị Vạn Phúc trong năm nay sang năm sau. Thay vào đó, tập đoàn tiếp tục tập trung vào hoàn thiện xây dựng các hạng mục tiện ích và dịch vụ, không đẩy mạnh bán hàng trong năm nay mà chờ đợi các diễn biến trong năm 2023 để có kế hoạch chi tiết hơn.

Mặc dù đã dời chào bán dự án, nhưng nhiều sàn và sale bất động sản vẫn không quên quảng cáo về việc dự án "tốt, sản phẩm tốt.." và giải thích việc dời bán là vì chủ đầu tư muốn sản phẩm chỉn chu hơn khi đến với người mua.

Các chuyên gia đánh giá, động thái này là hoàn toàn phù hợp. Việc các công ty bất động sản dời kế hoạch sang năm 2023 cũng là một bước đi đúng đắn, chờ nội lực thị trường để tạo đà phát triển. Bên cạnh đó, việc dời kế hoạch bán hàng cũng tăng thêm thời gian để doanh nghiệp củng cố, hoàn thiện pháp lý dự án, tránh gia tăng nguy cơ rủi ro cho người bán và khách hàng.