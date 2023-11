Đón tin tích cực, cổ phiếu ngân hàng - bất động sản "dậy sóng"

VN-Index tăng hơn 19 điểm phiên sáng nay (15/11)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (15/11), sau khi báo cáo lạm phát tháng 10/2023 của Mỹ được công bố với những thông tin tích cực: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,2% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước, theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ trong ngày 14/11. Trước đó, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Các thông tin này đã tác động tích cực đến phiên giao dịch sáng nay khi thị trường tăng đột biến vào đầu phiên, dòng tiền lan tỏa khắp các ngành.

Cụ thể, chỉ sau 45 phút mở cửa, chỉ số VN-Index tăng 18 điểm, lên 1.128 điểm. Theo đó, cả 3 sàn có tới 827 mã cổ phiếu tăng giá. Đặc biệt, rổ VN30 cũng đồng loạt tăng mạnh, nổi bật có VNM tăng 2,05%, ACB tăng 2,01%, MSN tăng gần 2% và HPG tăng 1,45%.....

Đến 10 giờ 30, dòng tiền mạnh tiếp tục đổ vào thị trường, kéo VN-Index tăng hơn 22 điểm, tương ứng 2%, lên 1.131 điểm, HNX-Index và UPCoM đều tăng khá mạnh.

Đáng chú ý là nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản có xu hướng dẫn dắt xu hướng thị trường khi hầu hết cổ phiếu của hai nhóm này đầu tăng giá rất mạnh.

Theo đó, nhóm ngân hàng tăng từ 0,4% -3,5%, trong đó cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là mã KLB.

Trong khi đó, nhóm bất động sản cũng tăng khoảng 0,1% - 4,6%, trong đó nổi bật là các cổ phiếu nhà Vingroup như VHM với mức tăng 2,93%, theo sau là VIC và VRE với mức tăng lần lượt 1,22% và 2,29%. Các mã còn lại trong nhóm cũng góp phần không nhỏ là ITA (+4,6%), NVL (+ 3,4%), KDH (+1,1%), KBC (+1,3%), PDR (+2,46%), DIG (+2,83%), BCM (+1%),...

Ngoài ra, nhóm ngành chứng khoán cũng nổi bật, hầu hết mã cổ phiếu nhóm này đều tăng trưởng mạnh như SHS (3,98%), MBS (+3,83%), VIX (+3,1%), SSI (+2,68%), VND (+2,94%), VCI (+2,96%), HCM (+2,21%),…

Đặc biệt, ngành thực phẩm - đồ uống cũng gây chú ý với VNM tăng tới 3,92% và SAB tăng 3,23%. Đặc biệt, cổ phiếu MSN gần chạm tới mức trần khi tăng đến 6,55%.

Kết phiên sáng, cả 3 sàn đều vững đà tăng, trong đó VN-Index đã tăng mạnh 19,1 điểm, lên 1.128,83 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá đã gấp hơn 4 lần số lượng cổ phiếu giảm giá với hơn 10.000 tỷ đồng rót vào HoSE.

Về giao dịch của khối ngoại, phiên sáng nay khối này mua ròng trở lại sau 6 phiên bán ròng liên tiếp trở lại đây. Trong phiên sáng đã có gần 130 tỷ đồng được mua ròng trên HoSE, tập trung ở SSI và VNM. Còn sàn HNX được khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 5 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở PVS và HUT.

Theo lý giải của một số công ty chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản trong phiên sáng nay gần như chi phối toàn thị trường.

Nguyên nhân có thể là một số doanh nghiệp đã giải quyết được một phần về pháp lý dự án, ngân hàng có thể tăng mạnh tín dụng khi 30% vấn đề vướng mắc pháp lý bất động sản tại TP.HCM đã được tháo gỡ. Từ đó, nhà đầu tư kỳ vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản sẽ hưởng lợi trong những tháng cuối năm.