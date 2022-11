Đồng Nai ưu tiên đào tạo nhân lực “đầu quân” cho doanh nghiệp Nhật Bản

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư mạnh vào Đồng Nai

Ngày 29/11, ông Ibuki Hideaki, Cục trưởng Cục Kinh tế, thương mại và công nghiệp vùng Kansai Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Đồng Nai quan tâm đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai và vùng Kansai đã có sự phối hợp chặt chẽ để hình thành và xây dựng được mạng lưới điều phối viên nhằm kết nối và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh.

Hiện Nhật Bản đã đầu tư vào tỉnh 251 dự án có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đồng Nai có nhiều doanh nghiệp đến từ vùng Kansai của Nhật Bản.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp của cả hai bên cùng phát triển, năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, định hướng một số hoạt động nhằm giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản ổn định nguồn nhân lực, có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh cùng các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ổn định tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó Đồng Nai, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tổ Điều phối viên mở rộng mạng lưới điều phối, duy trì và xây dựng thêm các chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các doanh nghiệp của Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn Đồng Nai có thêm nhiều cơ hội giao thương.

Theo ông Ibuki Hideaki, năm 2013 vùng Kansai ký kết hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cung ứng nguồn nhân lực công nghiệp với Đồng Nai. Từ năm 2017, đã triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực điều phối kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam và các trường đại học địa phương.

Kết quả có 5 doanh nghiệp Việt Nam ký kết 16 hợp đồng với các doanh nghiệp Nhật Bản. Tới đây, vùng Kansai sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa hai vùng để cùng phát triển kinh tế.

Ưu tiên đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp Nhật Bản

Liên quan đến đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp Nhật Bản, đến nay Đồng Nai có hai trường mẫu tham gia là Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai và đại học Lạc Hồng. Với sự hỗ trợ của đối tác Nhật Bản, hai trường mẫu đã tự xây dựng giáo trình phù hợp với điều kiện của từng trường.

Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đồng Nai. Ảnh tư liệu - Tuệ Mẫn

Hiện các trường này đã đạt được những kết quả nhất định như xây dựng được chương trình đào tạo 3S (sắp xếp, sàng lọc, sạch sẽ), an toàn; xây dựng phòng thực hành 3S và mô phỏng an toàn; nâng cao năng lực giảng dạy 3S và an toàn cho giảng viên, triển khai đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao có tác phong công nghiệp, có ý thức về an toàn cung ứng cho các doanh nghiệp Nhật Bản và được đánh giá tốt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng đến nay, Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất tại tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ các trường tổ chức đào tạo hơn 6.000 sinh viên.

Trong đó, hiện có hơn 2.000 sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu đến làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản và có mức thu nhập ổn định.

Ông Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: “Địa phương hiện có 32 khu công nghiệp đang hoạt động, có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số gần 1.400 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 28,45 tỷ đô la Mỹ.

Đặc biệt Nhật Bản là quốc gia phát triển hàng đầu về công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chính xác, công nghiệp hỗ trợ. Vì vậy việc hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn Nhật Bản có ý nghĩa rất lớn. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp sản xuất được nhân rộng và đạt hiệu quả cao”.