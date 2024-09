EVNHCMC góp sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Chiều 12/9/2024, tại "Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, đồng chí Trần Vũ Quang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã đại diện tập thể cán bộ, CNV-LĐ Tổng công ty Điện lực TP.HCM đăng ký trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh góp phần hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Để kịp thời chia sẻ và ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, sáng ngày 12/9, EVNHCMC đã phát động đến toàn thể cán bộ, CNV-LĐ bằng tình cảm và tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, cứu trợ đồng bào, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", ủng hộ ít nhất 1 ngày lương nhằm giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, ngành điện nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng chí Trần Vũ Quang – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC trao bảng tượng trưng 01 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Số tiền thu được trích 50% đóng góp về Công đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung cho các hoạt động cấp EVN thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra; 50% còn lại EVNHCMC sẽ thăm hỏi, hỗ trợ, khắc phục thiên tai do bão, lũ gây ra (đã đăng ký 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Cứu trợ thành phố Hồ Chí Minh góp phần hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra).

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc EVNHCMC đóng góp ủng hộ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do bão.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC kêu gọi toàn thể cán bộ, CNV-LĐ trong EVNHCMC chung sức cùng cả nước giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn bằng một ngày lương và tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ thông qua nhiều hình thức khác.

Tại hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2024, hưởng ứng lời phát động, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đóng góp trực tiếp 102,3 triệu đồng.