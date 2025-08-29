Ford thu hồi khẩn cấp gần 500.000 xe vì lỗi phanh nghiêm trọng

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân xuất phát từ ống dẫn dầu phanh có thể bị nứt vỡ, dẫn đến rò rỉ dầu và làm giảm hiệu quả phanh.

Ford cho biết hiện chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi này, nhưng đã có 64 yêu cầu bảo hành, 3 báo cáo hiện trường và 16 khiếu nại từ khách hàng. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm: Ford Edge đời 2015–2018; Lincoln MKX (phiên bản xe sang) đời 2016 và 2018.

Ước tính khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi có lỗi trên. Chủ xe có thể nhận thấy cảnh báo đèn báo dầu phanh màu đỏ hoặc cảm giác phanh thay đổi rõ rệt khi lái xe.

Hiện Ford chưa có sẵn phụ tùng thay thế, nhưng sẽ gửi thông báo đến khách hàng khi linh kiện được cung cấp, đồng thời thay thế miễn phí tại các đại lý.

Loạt sự cố an toàn “kỷ lục” của Ford

Không chỉ dừng ở lỗi phanh, trong năm 2025, Ford còn liên tiếp công bố nhiều đợt triệu hồi: 213.000 xe vì lỗi đèn hậu 100.900 xe vì nguy cơ rách túi khí khi bung 355.000 xe tải vì trục trặc phần mềm

Tính đến nay, Ford đã phát đi 105 thông báo triệu hồi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 – con số cao kỷ lục trong lịch sử ngành ô tô, vượt xa tổng số 87 lần triệu hồi cộng lại của Chrysler, Volkswagen, GM, Mercedes-Benz và Honda trong cùng kỳ.

Nỗ lực khắc phục

Ford cho biết đang chi hàng tỷ USD để nâng cấp quy trình sản xuất và áp dụng công nghệ AI quét lỗi nhằm giảm thiểu sự cố. Khoảng một nửa số xe triệu hồi có thể được khắc phục qua cập nhật phần mềm từ xa (over-the-air) mà không cần đến xưởng.

CEO Jim Farley từng thừa nhận Ford chi khoảng 4,8 tỷ USD mỗi năm cho công tác triệu hồi và áp dụng mô hình “sản xuất – kiểm tra – giữ lại” để giảm nguy cơ lỗi kỹ thuật trước khi xe rời nhà máy.