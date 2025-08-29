Ford thu hồi khẩn cấp gần 500.000 xe vì lỗi phanh nghiêm trọng
Phương Đăng (theo DailyMail)
29/08/2025 9:30 AM (GMT+7)
Hãng xe biểu tượng của Mỹ Ford Motor vừa ra lệnh thu hồi khẩn cấp gần nửa triệu xe tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu phanh có thể làm tăng quãng đường dừng xe và gây tai nạn.
Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân xuất phát từ ống dẫn dầu phanh có thể bị nứt vỡ, dẫn đến rò rỉ dầu và làm giảm hiệu quả phanh.
Ford cho biết hiện chưa ghi nhận vụ tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi này, nhưng đã có 64 yêu cầu bảo hành, 3 báo cáo hiện trường và 16 khiếu nại từ khách hàng. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm: Ford Edge đời 2015–2018; Lincoln MKX (phiên bản xe sang) đời 2016 và 2018.
Ước tính khoảng 1% số xe trong diện triệu hồi có lỗi trên. Chủ xe có thể nhận thấy cảnh báo đèn báo dầu phanh màu đỏ hoặc cảm giác phanh thay đổi rõ rệt khi lái xe.
Hiện Ford chưa có sẵn phụ tùng thay thế, nhưng sẽ gửi thông báo đến khách hàng khi linh kiện được cung cấp, đồng thời thay thế miễn phí tại các đại lý.
Loạt sự cố an toàn “kỷ lục” của Ford
Không chỉ dừng ở lỗi phanh, trong năm 2025, Ford còn liên tiếp công bố nhiều đợt triệu hồi: 213.000 xe vì lỗi đèn hậu 100.900 xe vì nguy cơ rách túi khí khi bung 355.000 xe tải vì trục trặc phần mềm
Tính đến nay, Ford đã phát đi 105 thông báo triệu hồi chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 – con số cao kỷ lục trong lịch sử ngành ô tô, vượt xa tổng số 87 lần triệu hồi cộng lại của Chrysler, Volkswagen, GM, Mercedes-Benz và Honda trong cùng kỳ.
Nỗ lực khắc phục
Ford cho biết đang chi hàng tỷ USD để nâng cấp quy trình sản xuất và áp dụng công nghệ AI quét lỗi nhằm giảm thiểu sự cố. Khoảng một nửa số xe triệu hồi có thể được khắc phục qua cập nhật phần mềm từ xa (over-the-air) mà không cần đến xưởng.
CEO Jim Farley từng thừa nhận Ford chi khoảng 4,8 tỷ USD mỗi năm cho công tác triệu hồi và áp dụng mô hình “sản xuất – kiểm tra – giữ lại” để giảm nguy cơ lỗi kỹ thuật trước khi xe rời nhà máy.
Ford thu hồi khẩn cấp gần 500.000 xe vì lỗi phanh nghiêm trọng
Hãng xe biểu tượng của Mỹ Ford Motor vừa ra lệnh thu hồi khẩn cấp gần nửa triệu xe tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu phanh có thể làm tăng quãng đường dừng xe và gây tai nạn.
Nghịch lý ở châu Âu: Tesla bị ghẻ lạnh, xe điện Trung Quốc lên ngôi
Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục lao dốc trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp sụt giảm, trong khi đối thủ Trung Quốc BYD lại tăng trưởng bùng nổ, theo số liệu vừa công bố ngày 28/8.
CEO Nvidia trấn an lo ngại, dự báo thị trường chip AI sẽ thành nghìn tỷ đô
CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã bác bỏ lo ngại về sự kết thúc của cơn sốt chi tiêu cho chip trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời dự đoán các cơ hội sẽ mở rộng thành một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD trong 5 năm tới.
Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện 'gây sốc'
Nhiều đồn đoán cho rằng iPhone 17 sẽ ra mắt tại sự kiện này, có thể mang đến một thiết kế mới lạ so với các mẫu trước. Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook úp mở về một sự kiện “đầy choáng ngợp”, khiến giới công nghệ nóng lòng chờ đợi.
OpenAI bị kiện vì vụ tự tử của một thiếu niên sử dụng chatGPT
Gia đình một thiếu niên 16 tuổi ở Mỹ cáo buộc rằng ChatGPT đã chủ động giúp con trai họ tìm hiểu các phương thức tự tử; và dù đã nhận thấy nỗ lực tự tử của cậu thiếu niên, ChatGPT vẫn không kết thúc phiên trò chuyện hay khởi động bất kỳ giao thức khẩn cấp nào
Công ty của Elon Musk kiện Apple và OpenAI
Hai công ty được Elon Musk hậu thuẫn đã chính thức kiện Apple và OpenAI, cáo buộc họ đã liên minh bất hợp pháp nhằm chặn đứng các mối đe dọa từ những đối thủ tiềm năng.